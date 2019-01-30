Birimler Aynı Merkezde Toplanacak
1 saat önce
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Selçuk'taki hizmet hızı ve kalitesini artırmak amacıyla tüm birimlerini aynı çatı altında toplayacak.
Büyükşehir'den Selçuk'a yeni hizmet binası
Yapım ihalesi aşamasına gelen Belediye Hizmet Binası'nda meslek edindirme kursları da verilecek.
Görev sorumluluk sahası genişleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, merkeze uzak ilçelerde daha hızlı ve daha verimli hizmet verebilmek amacıyla başlattığı yeniden yapılanma çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Kentin en önemli turizm merkezlerinden Selçuk'ta kuracağı Belediye Hizmet Binası için yapım ihalesi hazırlıklarına başlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi,İZSU birimleri, vezne ve abone bölümleri ile idari birimleri bir araya toplamayı, Selçuk'taki istihdam sorunu çözümüne katkı sağlayabilecek meslek edindirme kurslarını da yine aynı çatı altında vermeyi planlıyor.
Selçuk Atatürk Mahallesi'nde konumlandırılacak İzmir Büyükşehir Belediyesi hizmet binası, 2.5 dönümlük proje alanında yükselecek. 4 kattan oluşacak yapıda 2 adet toplantı ve eğitim salonunu da yer alacak.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 08:54 Kaynak: Bültenler
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