Birinci Amatör Küme A Grubu - Son Dakika
Son Dakika Spor Birinci Amatör Küme A Grubu - Son Dakika Spor

Birinci Amatör Küme A Grubu

6 saat önce

Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubu'nda oynanan son hafta karşılaşmasında kendi evinde Yerköyspor'u konuk eden Amarat Gençlikspor sahadan 4-3 galip ayrılarak lige üç puan ile veda etti.

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Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubu'nda oynanan son hafta karşılaşmasında kendi evinde Yerköyspor'u konuk eden Amarat Gençlikspor sahadan 4-3 galip ayrılarak lige üç puan ile veda etti.


Stat: Argıncık 1 No'lu Saha


Hakemler: Mehmet Altıparmak xx, Fatih Yıldırım xx, Onur Öztal xx


Amarat Gençlikspor: Yasin Tüzer xx, Hakkı Canbulat xx (Dk. 84 Adil Kalender x), Baran Dinçer xxx, Yasin Serin xx, Furkan Tağ xxx, Muhammed Tarık Tiryaki xxx, Muhammed Mustafa Çilsal xxx, Kerim Cengiz x (Dk. 51 Furkan Aydın x), Ali Dalmış xx (Dk. 82 Yunus Babayiğit x), Suat Polat xxx, İsmail Efe xxx


Yerköyspor: Ayhan Baklacı x, Hasan Hüseyin Akkuş x, Muhittin Çelik x (Dk. 33 Raşit Seyis x), Ali Benli xx, Seyit Bibcen xx, Fırat Daş xx, Zeki Kaçar x, Emrah Kaplangiray xx, Erhan Altuntaş xx, Ahmet Türkoğlu xx, Burak Özdemir xx


Goller: Ali Dalmış Dk. 43, Yasin Serin Dk. 45, İsmail Efe Dk. 66 ve 77 (Amarat Gençlik),Raşit Seyis Dk. 50, Furkan Altuntaş Dk. 10 ve 35 (Yerköyspor) - KAYSERİ

Mehmet Altıparmak, Fatih Yıldırım, Kayseri, Amarat, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 11:55 Kaynak: İHA
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