Son Dakika Haberleri: Birinci Amatör Küme'de 2 Kritik Maç Var

Birinci Amatör Küme'de 2 Kritik Maç Var

19 dakika önce

Bu hafta sonu Recep Kırçıl 1. Amatör Küme A ve B grubunda iki zorlu 90 dakika oynanacak.

Birinci Amatör Küme'de 2 Kritik Maç Var, System.String[]
Bu hafta sonu Recep Kırçıl 1. Amatör Küme A ve B grubunda iki zorlu 90 dakika oynanacak. A grubunda ilk iki sıradaki Trend Gayrimenkulspor ile Buğdaylıspor karşılaşacak. B grubunda ise şampiyonluk hedefleyen Talas Anayurtspor ile Amarat Gençlikspor kozlarını paylaşacak.

A grubunda 34 puanla lider Trend Gayrimenkulspor ile aynı puanla ikinci sırada yer alan Buğdaylıspor, bu hafta sonu Argıncık Stadı'nda saat 11: 00'de karşı karşıya gelecek. Grupta Süper Amatör Küme'ye çok yakın olan bu iki takım, en yakın takipçilerinin 11 puan önünde yer alıyorlar. Trend Gayrimenkulspor ile Buğdaylıspor birbirleriyle karşılaşacağı bu müsabakadan beraberlikle ayrılmaları halinde bitime 3 hafta kala Süper Amatör Küme'yi garantileyecekler.

1. Amatör Küme B grubunda ise yine zirveyi ilgilendiren bir müsabaka oynanacak. Lider Sağlıkspor ile aynı puana sahip olmasına rağmen averajla ikinci sırada bulunan Talas Anayurtspor, 1 puan gerisinde üçüncü sırada bulunan Amarat Gençlikspor ile karşılaşacak. Ligin bitimine 4 hafta kala oldukça kritik bir maçta karşılaşacak bu iki takım mutlak galibiyet hedefliyor. Müsabaka 13 Ocak Pazar günü Argıncık Stadı'nda oynanacak. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 01:29 Kaynak: İHA

Amarat, Talas, Spor
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