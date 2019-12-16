Birinci Amatör Küme'de heyecan dorukta - Son Dakika
Son Dakika Spor Birinci Amatör Küme'de heyecan dorukta - Son Dakika Spor

Birinci Amatör Küme'de heyecan dorukta

6 saat önce

Kayseri Birinci Amatör Küme A ve B Gruplarından büyük heyecan devam ediyor.

Birinci Amatör Küme'de heyecan dorukta, System.String[]

Kayseri Birinci Amatör Küme A ve B Gruplarından büyük heyecan devam ediyor. A Grubunda ilk iki sırada yer alan Başakpınar Belediye spor ike Kayseri Yavuzspor her geçen hafta rakipleri ile farkı açıyorlar. B Grubunda ise lig sonuna kadar şampiyon heyecan devam edecek. B Grubunda ilk 5 sırada yer alan takımların şampiyonluk şansı devam ediyor.


A Grubu Maç Sonuçları


Amarat Gençlikspor 0-2 Başakpınar Belediyespor


Kayseri Yavuzspor 2-1 Esentepe spor


Argıncık spor 0-2 Yeni Esenspor


Yerköyspor 1-0 Güneşspor


Büyüleyen spor 1-4 Erciyes Reşadiye Gençlikspor


B Grubu Maç Sonuçları


Kayserigücü FK 2-2 Sanayi Esnafspor


Argıncık Esnafspor 0-2 Tomarza Belediyespor


Makfitspor 0-2 Kayseri OSB Atletikspor


Palasspor 1-2 Kafkasspor


Akkışla Gençlikspor 3-0 Yeşilhisar Belediyespor (Hükmen) - KAYSERİ

Başakpınar, Kayseri, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 08:46 Kaynak: İHA
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