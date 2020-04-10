Birinci derece deprem bölgesi Yalova'ya hareket eden hastane - Son Dakika
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Birinci derece deprem bölgesi Yalova'ya hareket eden hastane

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tasarruf tedbirlerinden çıkarılıp tamamlanması için yapımına hız verilen 400 yataklı Yalova Devlet Hastanesi tamamlandığında bölgenin sağlık üssü haline gelecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tasarruf tedbirlerinden çıkarılıp tamamlanması için yapımına hız verilen 400 yataklı Yalova Devlet Hastanesi tamamlandığında bölgenin sağlık üssü haline gelecek. Yaşanan 17 Ağustos depreminde binlerce vatandaşını kaybeden Yalova'da 498 yeni nesil deprem izolatörü üzerine kurulu dev hastane şiddetli deprem anında 75 santimetre sağa ve sola hareket edebilecek. Yaşanan korona virüs salgını sebebiyle hastanenin bölgeye yapılıyor oluşu büyük bir avantaj sağlayacak. Yapımı hızla devam eden hastanenin alt yapı ve ulaşım çalışmalarını ise geçtiğimiz günlerde görev değişikliği yapılan Yalova Belediyesi yürütecek.

Yalova'da modern koşullarda, yüksek konforda hizmet verecek yeni devlet hastanesi için geri sayım başladı. 105 bin metrekare kapalı alana sahip hastanede 215 tek yataklı oda, 37 adet iki yataklı oda, toplamda 252 oda yer alıyor. Her branştan 140 poliklinikte çok daha modern konforlu üniteleri olacak hastanede 18 ameliyathanenin yanı sıra 106 adet de yoğun bakım ünitesi bulunuyor.

Helikopter pistinin yanı sıra bin araçlık otoparkın da planlandığı hastane inşaatını gezen Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, projenin tamamlandıktan sonra uzun yıllar kentin ihtiyacını karşılayacağını söyledi.

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, ziyaret ettiği 400 yataklı Yalova Devlet Hastanesi inşaatının tüm altyapı ve ulaşım sorunlarının çözümü adına çalışmalara başladıklarını söyledi.

Tutuk, hastane inşaatının hızlı bir şekilde ilerlemesi için kendilerine düşen tüm görevlere hazır olduklarını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımıza 400 yataklı Yalova Devlet Hastanemizi tasarruf tedbirlerinden çıkararak bir an önce hayata geçirdiği için öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Biz de Yalova Belediyesi olarak projeyi yakından takip edip gerek altyapı gerek yollarını bir an önce hızlı bir şekilde hayata geçirmek istiyoruz" diye konuştu.

Tutuk, "Yalova trafiğimizi de rahatlatacak Güney Çevre Yolu var. Biz bununla ilgili imar planlarımızı bitirdik. Yolu Karayollarına teslim ettik. Bu projeyi de yakından takip ediyoruz. En yakın sürede o da başladığı zaman biz belediye olarak bütün bağlantı yollarımızı yapacağız. Böylelikle hem Yalova'nın trafik sorununu halletmiş olacağız hem de hastanemizin ulaşım sorunlarını kaldırmış olacağız" dedi.

DEPREME DAYANIKLI BİNA

400 Yataklı Yalova Devlet Hastanesi Proje Müdürü Mehmet Epözdemir ise binanın depreme dayanıklı şekilde yapıldığını ifade etti. Epözdemir, 498 yeni nesil deprem izolatörünün binada mevcut olduğunu dile getirerek, "Bu izolatörlerin buradaki amacı, yukarıya doğru deprem anında yüzde 80 civarında o etkiyi, ivmeyi düşürerek götürmesidir. Bu sistem deprem sırasında 65 ile 75 santim sağa ve sola hareket etmeyi sağlayan bir yapı. Bir insan temelde iken katlarda olan birisi oradaki deprem anını yüzde 80 daha az hissediyor. Tabi bu da Yalova'nın birinci derecede deprem bölgesi olması hasebiyle çok ciddi bir sağlamlık, güvenlik kazandırıyor.

Projenin bitim tarihinin aralık 2021 olduğunu fakat bu süreden önce hastaneyi bitirmeyi hedeflediklerini söyleyen Epözdemir, "Şu anda proje yüzde 30'un üzerinde tamamlandı. Kaba inşaatımız yüzde 70-75'te. Ondan sonra tüm imalatlara başlamış oluyoruz" diye konuştu.

(Emre Kaya/İHA)

Birinci derece deprem bölgesi Yalova'ya hareket eden hastane

Deprem, Yalova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 02:55 Kaynak: İHA

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