Birinci derece sit alanı, definecilerin hedefi oldu - Son Dakika

Birinci derece sit alanı, definecilerin hedefi oldu

Roma ve Bizans dönemine ait kalıntılar, defineciler tarafından tahrip edildi

ANTALYA - Antalya'nın Akseki ilçesi Kuyucak Mahallesi yakınlarında bulunan Bağırcak (Kartallı) Mağarası, define avcıları tarafından tahrip edildi. Bağırcak Mağarası olarak da bilinen Kartallı Mağarası, uzun yıllardan beri bakımsızlıktan ve gereken önemin verilmemesinden dolayı define arayan halk tarafından tahrip edilmiş durumda. Ulaşımın oldukça güç olduğu ve ormanların içinde olan 129 metre uzunluğundaki Bağırcak Mağarası'nın hem içi hem de önündeki tarihi yapılar define avcılarının hedefi oldu. Roma ve Bizans dönemine ait iki ayrı kilise kalıntılarının bulunduğu yerler tamamen kazılar yapılarak büyük ölçüde tahribat edildi. Oluşan tahribatta, mağara girişindeki yazılı taşlar ve resimler yok oldu. Definecilerin, sarkıtları kırdığı doğal kil havuzlarını boşalttığı, mağaranın içerisinde ve dışında yapılan kazılarla tahrip edildiği görüntüleri yansıdı.

"2004 yılında birinci derece sit alanı ilan edildi"

Kuyucak'ta yaşayan vatandaş, Halil Erdoğan, Büyükşehir Yasasından önce belde olan Kuyucak eski Belediye Başkanı Dursun Hamdi Öz döneminde Kültür ve Turizm Bakanlığına yapılan müracaatlarda mağaracıların gelerek bölgeyi incelemesinden sonra Bağırcak Mağarası'nın 2004 yılında Antalya Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu tarafından birinci derece Arkeolojik Sit alanı olarak tescil edildiğini belirtti. Bağırcak, arkeolojik açıdan son derece önemli bir mağaradır diyen Erdoğan, "Daha önce yapılan çalışmalarda 191 metre olan mağaranın iki bölümden oluşmaktadır. Genişliğinin ise 5 ile 9, tavan yüksekliğinin ise 3 ile8 metre arasında olduğu tespit edilmiştir" dedi.

Mağaranın girişindeki taşta eski Roma dönemine ait yazıların bulunduğunu, bu yazıların da kaybolmaya başladığını söyleyen Erdoğan, mağaranın değişik kesimlerinde sarkıt, dikit ve duvar damlataşları, mağaranın etrafında bulunan ibadethane kalıntılar bazı yerlerinde kaçak kazı yapıldığını, mağaranın içinin ve dışının büyük ölçüde tahrip edildiğini ifade etti.