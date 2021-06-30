Adıyaman'da kaçak kazı yapan 7 şüpheli suçüstü yakalandı - Son Dakika

Adıyaman'ın Besni ilçesinde kaçak kazı yapan 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yukarısöğütlü köyünde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Ekipler kaçak kazı yapan 7 şüpheliyi suçüstü yakaladı.
Kazı alanında 2 jeneratör, 3 hilti, 60 metre kablo, 5 kırıcı uç, 4 delici uç, balyoz, 3 kazma, 3 kürek, mala, manivela, falçata, su termosu, kova, seyyar lamba, 20 metre halat, 4 bakır çubuk ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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