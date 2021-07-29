Birinci doz aşıda yüzde 65'i geçen İstanbul'un aşı tablosunda rengi sarıya döndü - Son Dakika

Birinci doz aşıda yüzde 65'i geçen İstanbul'un aşı tablosunda rengi sarıya döndü

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, birinci doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısında yüzde 65'i geçen kentin aşı tablosunda renginin sarıya döndüğünü bildirdi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, birinci doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısında yüzde 65'i geçen kentin aşı tablosunda renginin sarıya döndüğünü bildirdi. Yerlikaya, Twitter hesabından "#AşınıOlGüvendeOl" etiketiyle yaptığı paylaşımda, koronavirüs ile mücadele kapsamında kentte yürütülen aşılama çalışmalarında gelinen son noktaya ilişkin bilgi verdi. Bugün saat 12.30 itibarıyla İstanbul'da 1. doz aşıda yüzde 65'i geçildiğini belirten Yerlikaya, "Böylece aşı tablomuzun rengi turuncudan sarı renge döndü. Şimdi hedefimiz yüzde 75'i geçerek mavi renk olmak." ifadelerini kullandı.

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