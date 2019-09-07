Birinci Dünya Savaşı'nda İstanbul ve İzmir'i topa tutan İngiliz denizaltısı görüntülendi
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Birinci Dünya Savaşı'nda İstanbul ve İzmit'i topa tutan, Nara Burnu açıklarında batan İngiliz denizaltısı E7'nin 80 metre derinlikteki enkazı, 104 yıl sonra TRT ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığının iş birliğiyle hazırlanan belgeselle ilk kez görüntülendi
Birinci Dünya Savaşı'nda İstanbul ve İzmit'i topa tutan, Çanakkale Savaşı'nda Nara Burnu'nda batan İngiliz denizaltısı E7, 104 yıl sonra TRT ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığının iş birliğiyle hazırlanan belgeselle ilk kez görüntülendi.
Birleşik Krallık'ın E sınıfı denizaltılarından E7,1914'te inşa edildi. 54 metre uzunluğunda, 600 ton ağırlığındaki denizaltıda 31 personel görev yapıyordu.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 07:00
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