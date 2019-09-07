Son Dakika Haberleri: Birinci Dünya Savaşı'nda İstanbul ve İzmir'i topa tutan İngiliz denizaltısı görüntülendi
Son Dakika Dünya Haber

Birinci Dünya Savaşı'nda İstanbul ve İzmir'i topa tutan İngiliz denizaltısı görüntülendi

31 dakika önce

Birinci Dünya Savaşı'nda İstanbul ve İzmit'i topa tutan, Nara Burnu açıklarında batan İngiliz denizaltısı E7'nin 80 metre derinlikteki enkazı, 104 yıl sonra TRT ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığının iş birliğiyle hazırlanan belgeselle ilk kez görüntülendi

Birinci Dünya Savaşı'nda İstanbul ve İzmir'i topa tutan İngiliz denizaltısı görüntülendi, System.String[]

Birinci Dünya Savaşı'nda İstanbul ve İzmit'i topa tutan, Çanakkale Savaşı'nda Nara Burnu'nda batan İngiliz denizaltısı E7, 104 yıl sonra TRT ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığının iş birliğiyle hazırlanan belgeselle ilk kez görüntülendi.


Birleşik Krallık'ın E sınıfı denizaltılarından E7,1914'te inşa edildi. 54 metre uzunluğunda, 600 ton ağırlığındaki denizaltıda 31 personel görev yapıyordu.

Euronews.com'da Görüntüle

Nara Burnu, İstanbul, İzmit, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 07:00 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İmamoğlu'ndan "Sergilenen araçlardan dolayı hizmet aksadı mı?" sorusuna yanıt
Araştırma: beynimizden çok internete güveniyoruz İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni eğitim yılına ilişkin tedbirleri açıkladı Şarkıcı Kibariye, eşinin borçları hakkındaki sorulara tepki gösterdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.9.2019 19:31:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Birinci Dünya Savaşı'nda İstanbul ve İzmir'i topa tutan İngiliz denizaltısı görüntülendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]