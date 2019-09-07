Birinci Dünya Savaşı'nda İstanbul ve İzmir'i topa tutan İngiliz denizaltısı görüntülendi

Birinci Dünya Savaşı'nda İstanbul ve İzmit'i topa tutan, Çanakkale Savaşı'nda Nara Burnu'nda batan İngiliz denizaltısı E7, 104 yıl sonra TRT ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığının iş birliğiyle hazırlanan belgeselle ilk kez görüntülendi.



Birleşik Krallık'ın E sınıfı denizaltılarından E7,1914'te inşa edildi. 54 metre uzunluğunda, 600 ton ağırlığındaki denizaltıda 31 personel görev yapıyordu.