Birinci Dünya Savaşı'nda şehit olan erler Mustafa ve Haydar anıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Birinci Dünya Savaşı'nda şehit olan erler Mustafa ve Haydar anıldı - Son Dakika

Birinci Dünya Savaşı'nda şehit olan erler Mustafa ve Haydar anıldı

6 saat önce

"Türkiye Şehitlerini Anıyor" etkinliği kapsamında, Birinci Dünya Savaşı şehitleri erler Mustafa ve Haydar anıldı.

Birinci Dünya Savaşı'nda şehit olan erler Mustafa ve Haydar anıldı, System.String[]

"Türkiye Şehitlerini Anıyor" etkinliği kapsamında, Birinci Dünya Savaşı şehitleri erler Mustafa ve Haydar anıldı.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Bakanlığın yürüttüğü "Türkiye Şehitlerini Anıyor" etkinliği çerçevesinde, Harbiye Askeri Müzesi ve Kültür Sitesi Komutanlığında anma töreni düzenlendiği ifade edildi.

Törende, Birinci Dünya Savaşı'na Zonguldak'tan giden er Mustafa ile Ankara'dan giden er Haydar, yakınları, müze ziyaretçileri ve öğrencilerin katılımıyla anıldı.

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 07:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: İngiltere Parlamentosu, Brexit'i onayladı
Yerli otomobille ilgili yeni detaylar ortaya çıktı: Elektrikle çalışacak, biri sürpriz üç modeli tanıtılacak ABD Savunma Bakanı Esper'den Erdoğan'ın "İncirlik'i kapatırız" restine yanıt: Bunun nedeni nedir görüşmem gerekiyor Son dakika: UEFA, Milli Takım için asker selamı kararını açıkladı

Son Dakika Haberleri
01:39 Arazi satma vaadiyle 40 milyon TL'lik vurgun yapmışlar - Son Dakika
01:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi mesajı - Son Dakika
01:33 TBMM Genel Kurulu, 2020 bütçesi için toplandı (5) - Son Dakika
01:26 Erdoğan'dan 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi mesajı Açıklaması - Son Dakika
01:24 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "İnsan onuruna uygun mahalle ortamlarını hayata geçirmekte... - Son Dakika
00:56 Katarlılara arazi satma vaadiyle 40 milyon liralık vurgun yapan şüpheliler yakalandı - Son Dakika
23:54 Son dakika: Terör örgütü DHKP/C'nin üst düzey sorumlusu Oya Aslan yakalandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2019 01:48:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Birinci Dünya Savaşı'nda şehit olan erler Mustafa ve Haydar anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]