Birinci Dünya Savaşı şehitleri anıldı
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Türk Silahlı Kuvvetleri, Birinci Dünya Savaşı şehitleri Er Akif ve Çavuş Mustafa düzenlenen törenle anıldı.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 10:41 Kaynak: İHA
Türk Silahlı Kuvvetleri, Birinci Dünya Savaşı şehitleri Er Akif ve Çavuş Mustafa düzenlenen törenle anıldı. Genelkurmay Başkanlığı
tarafından şehitleri yad etmek için başlatılan "Türkiye
Şehitlerini Anıyor" etkinliği kapsamında Birinci Dünya Savaşı şehitleri Er Akif (Kırşehir
) ve Çavuş Mustafa (Kırşehir) düzenlenen törenle anıldı. - ANKARA
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