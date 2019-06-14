Son Dakika Haberleri: Birinci Dünya Savaşı şehitleri anıldı
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Birinci Dünya Savaşı şehitleri anıldı

5 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetleri, Birinci Dünya Savaşı şehitleri Er Akif ve Çavuş Mustafa düzenlenen törenle anıldı.

Birinci Dünya Savaşı şehitleri anıldı, System.String[]
Türk Silahlı Kuvvetleri, Birinci Dünya Savaşı şehitleri Er Akif ve Çavuş Mustafa düzenlenen törenle anıldı.

Genelkurmay Başkanlığı tarafından şehitleri yad etmek için başlatılan "Türkiye Şehitlerini Anıyor" etkinliği kapsamında Birinci Dünya Savaşı şehitleri Er Akif (Kırşehir) ve Çavuş Mustafa (Kırşehir) düzenlenen törenle anıldı. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 10:41 Kaynak: İHA
TSK, Güncel
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