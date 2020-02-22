Birinci Dünya Savaşı şehitleri Teğmen Sadık ve Er Ahmet anıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Birinci Dünya Savaşı şehitleri Teğmen Sadık ve Er Ahmet anıldı - Son Dakika

Birinci Dünya Savaşı şehitleri Teğmen Sadık ve Er Ahmet anıldı

7 saat önce

Türkiye Şehitlerini Anıyor etkinliği kapsamında; Harbiye Askeri Müzesi ve Kültür Sitesi Komutanlığında Birinci Dünya Savaşı şehitleri Teğmen Sadık ve Er Ahmet anıldı.

Türkiye Şehitlerini Anıyor etkinliği kapsamında; Harbiye Askeri Müzesi ve Kültür Sitesi Komutanlığında Birinci Dünya Savaşı şehitleri Teğmen Sadık ve Er Ahmet anıldı.

Birinci Dünya Savaşı şehitleri Teğmen Sadık ve Er Ahmet anıldı

Harbiye, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 05:28 Kaynak: AA
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