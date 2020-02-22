Birinci Dünya Savaşı şehitleri Teğmen Sadık ve Er Ahmet anıldı - Son Dakika

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Birinci Dünya Savaşı şehitleri Teğmen Sadık ve Er Ahmet anıldı
7 saat önce
Türkiye Şehitlerini Anıyor etkinliği kapsamında; Harbiye Askeri Müzesi ve Kültür Sitesi Komutanlığında Birinci Dünya Savaşı şehitleri Teğmen Sadık ve Er Ahmet anıldı.
Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 05:28 Kaynak: AA
Türkiye Şehitlerini Anıyor etkinliği kapsamında; Harbiye Askeri Müzesi ve Kültür Sitesi Komutanlığında Birinci Dünya Savaşı şehitleri Teğmen Sadık ve Er Ahmet anıldı.
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