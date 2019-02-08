Birinci: "Dürüst Başkan Olup, Cepsiz Ceket Giyeceğiz"

" Sakarya'nın yolunu, istikametini yeniden belirleyeceğiz"

Ziyaretleri kapsamında vatandaşlara; şehrin ruhuna, dokusuna aykırı yapılaşmaya karşı önlemler alacağız. Sanat, öğrenci, engelli, aile, yaşlı ve emekli dostu bir belediyecilik anlayışını hakim kılacağız." diyen Saadet Partisi Adapazarı Belediye Başkan Adayı Abidin Birinci; "Vereceğimiz her bir oyla sadece yerel yönetimlerin değil, Sakarya'nın yolunu, istikametini yeniden belirleyeceğiz" dedi. 31 Mart 2019'ta gerçekleşen yerel yönetimler seçiminde göreve geldikleri gün itibariyle "Dürüst Başkan olup, cepsiz ceket giyeceğiz" diyen SP Adapazarı Belediye Başkan Adayı Abidin Birinci; "Sizler 31 Mart'a ki seçimde sadece belediye başkanlarını seçmeyeceksiniz. Sadece şehirlerimizin değil bir bütün olarak Türkiye'mizin geleceğine karar vereceğiz. Tüyü bitmemiş yetimin hakkına sahip çıkacağız. Yolsuzluğun, usulsüzlüğün kökünü kazıyacağız. Yandaş belediyeciliğinden vatandaş belediyeciliğine geçeceğiz. İsraf etmeyeceğiz ve ettirmeyeceğiz. Çalmayacağız ve çaldırmayacağız. 'Çalıyorlar ama çalışıyorlar' anlayışını yıkıp, çalmadan nasıl çalışabileceğini göstereceğiz. Yerelde sanayileşmeye öncülük edeceğiz. Göç veren illere güç kazandıracağız. Rantsal dönüşümü değil gerçek kentsel dönüşümü gerçekleştireceğiz. Kısacası stres şehirleri değil huzur şehirleri inşa edeceğiz" diyerek, ziyarete ettiğiKaraağaçdibi, İlyaslar, Hacılar ve Abalı Mahallesi esnaf ve halkından destek istedi.