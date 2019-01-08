Son Dakika Haberleri: Birinci İnönü Zaferi'nin 98. Yıl Dönümü

Birinci İnönü Zaferi'nin 98. Yıl Dönümü

1 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Birinci İnönü Zaferi, büyük zafere yürünen yolda ilk aşamalardan biri olmuş, ordumuzun mücadele ve dayanma gücünü artırmıştır.

Birinci İnönü Zaferi'nin 98. Yıl Dönümü, System.String[]
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Birinci İnönü Zaferi, büyük zafere yürünen yolda ilk aşamalardan biri olmuş, ordumuzun mücadele ve dayanma gücünü artırmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre Erdoğan, 9 Ocak Birinci İnönü Zaferi'nin yıl dönümü münasebetiyle mesaj yayımladı.

Erdoğan, kahraman ordunun ve aziz milletin tüm imkansızlıklara rağmen, istiklal mücadelesinden vazgeçmediğini, vatanını ve bayrağını her koşulda canı pahasına savunduğunu belirtti.

Birinci İnönü Zaferi'nin, büyük zafere yürünen yolda ilk aşamalardan biri olduğunu, ordunun mücadele ve dayanma gücünü artırdığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında "Genç nesillerimizin de ecdadımızın emaneti bu kutsal vatana ve şanlı zaferlerle dolu tarihimize aynı kararlılık ve azimle sahip çıkacağına inanıyorum. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını saygıyla, rahmetle anıyorum." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 01:57 Kaynak: AA

Politika
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