Son Dakika Haberleri: Birinci Kat Balkonundan Düşen Yaşlı Kadın Ağır Yaralandı

Birinci Kat Balkonundan Düşen Yaşlı Kadın Ağır Yaralandı

1 saat önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde hava almak için çıktığı 1'inci kattaki balkondan dengesini kaybederek düşen Fatma Deniz (74) ağır yaralandı.

Birinci Kat Balkonundan Düşen Yaşlı Kadın Ağır Yaralandı, System.String[]
BURSA'nın İnegöl ilçesinde hava almak için çıktığı 1'inci kattaki balkondan dengesini kaybederek düşen Fatma Deniz (74) ağır yaralandı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Akhisar Mahallesi'nde meydana geldi. 3 katlı binanın birinci katında oturan Fatma Deniz (74) hava almak için balkona çıktı. Balkonda dışarıyı seyrederken iddiaya göre bir anda fenalaşan Deniz, dengesini kaybederek yaklaşık 3 metreden düştü. Fatma Deniz'in bağırışlarını duyan ailesinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Deniz, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Fatma Deniz'in hayati tehlikesinin olduğunu belirtilirken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 10:21 Kaynak: DHA

Akhisar, İnegöl, Bursa, Güncel
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