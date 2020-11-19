Birinci kattaki evinde çıkan yangında balkondan atlayan kadın yaralandı - Son Dakika

Birinci kattaki evinde çıkan yangında balkondan atlayan kadın yaralandı

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, birinci kattaki evinde çıkan yangında, dumandan etkilenip, balkondan atlayan Gülşah C., yaralandı.

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, birinci kattaki evinde çıkan yangında, dumandan etkilenip, balkondan atlayan Gülşah C., yaralandı. Onur Mahallesi 7374 Sokak'ta bulunan 2 katlı bir binanın 1'inci katındaki Gülşah C.'ye ait dairede saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Mutfakta başlayan yangın sırasında evin içi duman doldu. Komşuların ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler beklenirken, yoğun dumandan etkilenen ev sahibi Gülcan C., canını kurtarmak için balkondan atladı. 2,5 metre yükseklikten beton zemine düşen Gülcan C., hafif yaralandı. Gülşah C.'nin durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Evde zarara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.



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