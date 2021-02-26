Birinci kattaki evlerden hırsızlık yapan kardeşler tutuklandı - Son Dakika

Birinci kattaki evlerden hırsızlık yapan kardeşler tutuklandı

26.02.2021 00:57
Birinci kattaki evlerden hırsızlık yapan kardeşler tutuklandı, System.String[]

Van'da birinci katta bulunan evlerin balkon kapılarını tornavida yardımıyla açarak ziynet ve elektronik eşyaları çalan abi ve kardeş, yaklaşık 450 saat izlenen güvenlik kamerası görüntüleri sonucu yakalandı.

Van'da birinci katta bulunan evlerin balkon kapılarını tornavida yardımıyla açarak ziynet ve elektronik eşyaları çalan abi ve kardeş, yaklaşık 450 saat izlenen güvenlik kamerası görüntüleri sonucu yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince, son bir ayda meydana gelen 9 ayrı evden hırsızlık olayıyla ilgili çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Birinci katta bulunan evlerin balkonlarına tırmanıp balkon kapılarını tornavida yardımıyla açarak ziynet ve elektronik eşyaları çalan abi ve kardeş olan M.O. ve O.O. isimli şahıslar, yaklaşık 450 saat izlenen güvenlik kamerası görüntüleri neticesinde Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalanmıştır. Şüphelilerin Van merkezde bulunan Hafiziye, Bahçıvan ve Vali Mithat Bey mahallelerindeki evlerin birinci katına tırmanarak çıkan ve evlerden çeşitli bilezik, altın kolye, diz üstü bilgisayarlar, televizyonlar ve telefonlar çalan şahıslar, yapılan operasyon neticesinde 24 Şubat 2021 günü yakalanmışlardır. M.O. ve O.O. isimli şahıslar, Asayiş Şube Müdürlüğümüz Hırsızlık Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmiş ve 2 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi. - VAN

Hırsızlık Büro Amirliği, Hırsızlık, Asayiş, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Birinci kattaki evlerden hırsızlık yapan kardeşler tutuklandı - Son Dakika


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