BİRİNCİ KATTAKİ EVLERİNİN PENCERESİNDEN DÜŞEN KADIN ÖLDÜ - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR'da, 1'inci kattaki evlerinin penceresinden beton zemine düşen Güler Teke (79), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 19.30 sıralarında Afyonkarahisar merkez Cumhuriyet Mahallesi Tuana Apartmanı'nda meydana geldi. Güler Teke; kızı, yatalak damadı ve torunuyla oturduğu apartmanın 1'inci katındaki evlerinin penceresinden iddiaya göre, dengesini kaybederek düştü. 6 metre yükseklikten beton zemine düşen Teke, ağır yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Güler Teke, götürüldüğü Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Güler Teke'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna konuldu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

'BÜYÜK İHTİMALLE DÜŞMÜŞ'

Öte yandan, olay yerine polis ekipleriyle gelen Güler Teke'nin oğlu İbrahim Teke, gazetecilerin sorusu üzerine, Ben de bilmiyorum. Anlattıklarına göre camdan düştü mü, artık ne oldu bilmiyorum. Yani büyük ihtimalle düşmüş ya da oradan atmış kendini dedi.