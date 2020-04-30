Birinci kattan aşağı düştü - Son Dakika

- Birinci kattan aşağı düştü

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 2 yaşındaki Ömer N., birinci katın balkonundan düşerek yaralandı.

Alınan bilgilere göre olay Huzur Mahallesinde meydana geldi. Birinci kattaki evlerinin balkonunda oyun oynayan 2 yaşındaki Ömer N. bir anda dengesini kaybedince balkondan aşağı düştü. Yaralan çocuk olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Çocuğun durumunun iyi olduğu olayla ilgili soruşturmanın ise sürdürüldüğü öğrenildi.