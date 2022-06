Birinci Murat Hüdavendigar, ölümünün 633. yılında kabri başında anıldı

Balkan fatihi olarak bilinen Birinci Murat Hüdavendigar, şehit edilişinin 633. yılında Kosova'nın başkenti Priştine yakınlarındaki kabri başında anıldı.

Kosova Meydan Muharebesi sonrası savaş meydanını gezerken Miloş Obiliç tarafından şehit edilen Murat Hüdavendigar'ın iç organlarının defnedildiği Sultan Birinci Murad Türbesi'nde düzenlenen törene, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı ve Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı Fikrim Damka, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, AK Parti Bursa Milletvekilleri Zafer Işık ve Refik Özen, Meşhed-i Hüdavendigar Derneği Başkanı Muhammed Ali Yıldırım, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile Kosova, Türkiye ve Kuzey Makedonya'dan çok sayıda davetli katıldı.

Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende, Birinci Murat Hüdavendigar'ın savaş meydanında yaptığı dua Türkçe ve Arnavutça okundu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, törende yaptığı konuşmada, Murat Hüdavendigar'ın hayatını ve Türkiye ile Balkanlar arasındaki bağların güçlenmesine sağladığı katkıları anlattı.

Murat Hüdavendigar'ın, Osmanlıya Avrupa kapılarını açan ilk sultan olduğunu aktaran Aktaş, "Türkiye ile Kosova ve tabii Balkanlar arasındaki ilişkiler, özellikle son 20-25 yıldır gerçekten iyi seviyeye geldi. Aradaki köprülerin sağlamlaşması için bizler de hem Bursa Büyükşehir Belediyemiz hem Osmangazi Belediyemiz hem de diğer belediyelerimizle üzerimize düşen gayreti gösteriyoruz." dedi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, 27 yıllık saltanatı sırasında birçok konuda ilk ve öncü olan Birinci Murat Hüdavendigar'ın dünyanın örnek aldığı bir devlet adamı olduğuna dikkati çekerek, "Hükümdarlığı döneminde adaleti, barışı ve iyiliği yayan, Balkanlar'da güven, barış ve kardeşliği temsil eden büyük bir devlet adamıdır. Büyük hükümdar, Edirne'den Priştine'ye, Selanik'ten Üsküp'e, Filibe'den Sofya'ya, Rodoplar'dan Şar Dağı'na fethettiği her yeri o devrin en modern bölgesi haline getirmiştir. Öyle ki bu politika Osmanlı döneminin bir geleneği olarak devam etmiştir." şeklinde konuştu.

AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, konuşmasında, Kosova'yı gönülden sevdiğini belirterek, Kosova'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Parlamentolar arası dostluk grubu olarak, iki ülke arasındaki iş birliğinin artması için çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Işık, "Bu topraklar 600 yıl boyunca Arnavutların ve Türklerin kardeşçe yaşadığı topraklardır. Sınırlarımız ayrı olsa da gönül coğrafyamız ve dostluğumuz her zaman birdir ve diridir. Kosova Cumhuriyeti'ni kurulduğunda ilk tanıyan ülkelerden biri Türkiye olmuştur. Yeni kurulan Kosova Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bugüne tanınması, güçlenmesi, kalkınması için Türkiye her zaman Kosova Cumhuriyeti'nin yanında olmuştur ve her zaman da olmaya devam edecektir." diye konuştu.

Büyükelçi Çağrı Sakar, Kovid-19 salgınının etkilerinin azalmasıyla eskisi gibi kalabalıkla ecdadı anmanın bahtiyarlığını yaşadığını söyledi.

Kosova ile Türkiye arasındaki dostluğun yüzyıllar boyunca acıda ve sevinçte bir olan ataların emaneti olduğunu belirten Sakar, "Şehit Sultan Murat, ömrünü Balkanlara vakfetmiş, bu uğurda büyük başarılara imza atmış muzaffer bir komutan ve büyük bir lider olarak tarihimizdeki müstesna yerini almıştır. Sultan Murat'ın hemen yanı başımızdaki türbesi Türkiye ile Kosova arasındaki ebedi kardeşliğin, köklü dostluğun ve muhabbetin sarsılmaz temelini teşkil etmektedir. Bu türbe, Kosova-Türkiye kardeşliğinin köklü geçmişinin şahidi, geleceğinin de teminatıdır." ifadelerini kullandı.

Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka da Kosova'daki Türk topluluğunun, ülkenin vazgeçilmez parçası olduğunun altını çizerek, "Sultan Murat Hüdavendigar'ın bu topraklardaki kabri, aslında bizlerin varlığının ve geleceğinin en önemli mührüdür." dedi.

Üsküplü İlahiyatçı Süleyman Baki ise Murat Hüdavendigar'ın hayatını ve iki ülke arasındaki tarihi anlattı.