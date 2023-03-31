Dünyada tek olan o iPhone, rekor fiyata gidiyor! - Son Dakika
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Dünyada tek olan o iPhone, rekor fiyata gidiyor!

31.03.2023 09:27
Dünyada tek olan o iPhone, rekor fiyata gidiyor!

Birinci nesil henüz fabrika jelatinleri üzerinde olan orijinal iPhone modeli rekor fiyattan açık artırmaya çıktı.

Geçtiğimiz yıllarda iPhone modellerinin özelleştirilen veya kişiselleştirilen versiyonlarının değerinin kat be kat üstünde fiyatlara satıldığını gördük. Bugün de hala fabrikasyon jelatinleri üzerinde olan orijinal iPhone bir açık artırmaya dahil edildi.

Orijinal iPhone, rekor fiyata satılacak!

Donald Gajadhar isimli bir adamın sahip olduğu orijinal iPhone modeli, Wright açık artırma tarafından satışa sunulacak. Cihazın en az 60 bin dolar, yani kabaca 1 milyon TL'nin üzerinde bir fiyat etiketiyle satılacağı tahmin ediliyor.

Dünyada tek olan o iPhone, rekor fiyata gidiyor!

Peki bu cihazı bu kadar özel kılan ne? Öncelikle orijinal iPhone modelinin fabrikasyon jelatinleri üzerinde duruyor. Kutu içeriği ise pakete hiçbir şekilde zarar vermeden X-Ray aracılığıyla incelenerek doğrulanmış durumda.

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Jelatinin belirli noktalarında zaman içerisinde ufak çaplı delikler meydana geldiği için kutu tam olarak 0 kondisyonda değil. Bu yüzden de şu ana kadar 32 bin dolara kadar teklif yapıldı. Fakat müzayede evi kutuyu çeşitli testlere sokarak el değmediğini garanti ettiği için 40 ila 60 bin dolar arası bir alıcı bekleyeceğini açıkladı.

Tabii bu fiyata son çıkan iPhone modellerinin altın ve mücevher kaplı versiyonları da satılıyor. Fakat türünün tek örneği olarak görülen bu kutunun da koleksiyoncuların gözünde değeri bir hayli yüksek. Bu nedenle 60 bin seviyesinin aşılacağı öngörülüyor.

Dünyada tek olan o iPhone, rekor fiyata gidiyor!

Yani orijinal iPhone, rekor fiyata satılacak. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

Kaynak: Shiftdelete
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Teknoloji, Son Dakika

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