Son Dakika Haberleri: Birinci Önceliğimiz Barışı Hakim Kılmak"

Birinci Önceliğimiz Barışı Hakim Kılmak"

1 saat önce

Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir, tüm tarafların istekli olduğu bir dönemde barışı hakim kılmak ve silahları susturmanın birinci öncelikleri olduğunu söyledi.

Birinci Önceliğimiz Barışı Hakim Kılmak
Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir, tüm tarafların istekli olduğu bir dönemde barışı hakim kılmak ve silahları susturmanın birinci öncelikleri olduğunu söyledi.

Beşir, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yeni kabinenin yemin töreni sonrasında yaptığı konuşmada, "Uluslararası taraflar, barışı destekliyor, özellikle Sudan da komşu ülkelerde barış ve uzlaşı girişimi yoluyla istikrarı sağlamada öncü ülkelerden birisi." ifadesini kullandı.

Siyasi istikrar için hükümet ve kurumlar arasındaki koordinasyonu güçlendirerek, dayanışma ve uyum içerisinde diyaloğu reddeden gruplarla görüşmeleri sürdüreceklerini belirten Beşir, "Birinci önceliğimiz, tüm tarafların istekli olduğu bir dönemde barışı hakim kılmak ve silahları susturmak." diye konuştu.

Güney Sudan'daki en büyük silahlı muhalif gücün lideri Riek Machar ve 9 muhalif grubun çatı kuruluşu olan Güney Sudan Muhalefet İttifakı, 30 Ağustos'ta Sudan'ın başkenti Hartum'da gerçekleştirilen törenle barış anlaşmasının ilk metnini imzalamıştı.

Yine Sudan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen Orta Afrika Cumhuriyeti hükümeti ile 14 silahlı grup arasındaki barış görüşmelerinde 5 Şubat'ta ön anlaşma imzalanmıştı.

Beşir, 22 Şubat'taki ulusa sesleniş konuşmasında, uzlaşı hükümetiyle 18 eyaletteki yerel hükümetleri feshetmiş ve ülke genelinde bir yıl süreyle OHAL ilan edildiğini açıklamıştı. Sudan Meclisi, 11 Mart'ta oy çokluğuyla aldığı kararla OHAL süresini 6 aya düşürmüştü.

Gösteriler OHAL sonrasında da sürerken, protestolarda şu ana kadar hükümete göre 32, Uluslararası Af Örgütünün 11 Şubat'taki raporuna göre 51 kişi hayatını kaybetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 07:38 Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı, Sudan, Güncel
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