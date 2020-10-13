Birinci pozitif vaka temaslı sayılacak ikinci vaka da karantina uygulanacak - Son Dakika

Birinci pozitif vaka temaslı sayılacak ikinci vaka da karantina uygulanacak

13.10.2020 13:34
Birinci pozitif vaka temaslı sayılacak ikinci vaka da karantina uygulanacak, System.String[]

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Cumhuriyet Ortaokulu ve Başpınar İlkokulunu ziyaret ederek öğrencilere pandemi sürecinde dikkat etmeleri gereken genel kurallar ile ilgili hatırlatmalarda bulundu.

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Cumhuriyet Ortaokulu ve Başpınar İlkokulunu ziyaret ederek öğrencilere pandemi sürecinde dikkat etmeleri gereken genel kurallar ile ilgili hatırlatmalarda bulundu. Gün, sınıflarda bir pozitif vaka çıkması durumunda öğrenci ve öğretmenlerin temaslı sayılarak eğitime devam edeceklerini; ikinci vaka durumunda maske takmayan ya da ihlal edenlerin olduğu sınıfta pozitif vaka çıkarsa sınıfın karantinaya alınarak eve gönderilip 14 gün boyunca temaslı takibine alınacağını söyledi.

Ülke genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilkokul 2, 3, 4. sınıflar, ortaokul 8. sınıflar ve liselerde 12. sınıflar yüz yüze eğitime başlamasının ardından Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Cumhuriyet Ortaokulu ve Başpınar İlkokulunu ziyaret etti.

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Cumhuriyet Ortaokulu ve Başpınar İlkokulunu ziyaret ederek öğrencilere pandemi sürecinde dikkat etmeleri gereken genel kurallar ile ilgili hatırlatmalarda bulundu.

İlk olarak Cumhuriyet Ortaokulunu ziyaret eden Gün, pandemi sürecinde başta temizlik, maske ve mesafe olmak üzere dikkat etmeleri gereken genel kurallar ile ilgili hatırlatmalarda bulunarak maskelerini kesinlikle çıkarmamalarını, sınıflarında bir pozitif vaka çıkması durumunda öğrenci ve öğretmenlerin temaslı sayılarak eğitime devam edeceklerini; ikinci vaka durumunda maske takmayan ya da ihlal edenlerin olduğu sınıfta pozitif vaka çıkarsa sınıfın karantinaya alınarak eve gönderilip 14 gün boyunca temaslı takibine alınacağını söyledi.

"5, 6. ve 7. Sınıflara da sonra karar verilecek"

5, 6. ve 7. sınıfların da eğitim-öğretime başlamalarının, öğrenci ve öğretmenlerin uygulamalarının sonuçlarına göre karar verileceğini ifade eden Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, öğretmenler odasında idareci ve öğretmenlerle toplantı yaparak bu zorlu pandemi döneminde yaptıkları özverili çalışmalarından dolayı kendilerine teşekkür etti.

"Öğretmenlerimizin sağlıklı olarak bu süreci geçirmelerinin bizim için çok önemli" diyen Gün, okul idaresinin ve öğretmenlerin süreçle ilgili sorularına cevap vererek sağlıklı başarılı bir yıl geçirmeleri dileklerinde bulunarak okuldan ayrıldı.

"Okulda katılım yüzde 90"

Ardından Başpınar Mahallesinde bulunan birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan Başpınar İlkokulu'nu da ziyaret eden Gün, sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti. Özellikle okulda %90'ın üzerindeki öğrenci katılımının olduğunu belirterek, maske, mesafe ve hijyen kurallarına azami ölçüde dikkat edilmesi gerektiğini anlattı. Yeni eğitim öğretim yılının ilimize, velilerimize, öğrencilerimize ve öğretmenlerimize hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu. - ERZİNCAN

Birinci pozitif vaka temaslı sayılacak ikinci vaka da karantina uygulanacak
Birinci pozitif vaka temaslı sayılacak ikinci vaka da karantina uygulanacak
Birinci pozitif vaka temaslı sayılacak ikinci vaka da karantina uygulanacak

Cumhuriyet, Erzincan, Başpınar, Atama, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Birinci pozitif vaka temaslı sayılacak ikinci vaka da karantina uygulanacak - Son Dakika

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