Birinci seçilen Van kedisi Mia madalyasıyla ziyaretçilere poz verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Birinci seçilen Van kedisi Mia madalyasıyla ziyaretçilere poz verdi

30.03.2022 12:19
Birinci seçilen Van kedisi Mia madalyasıyla ziyaretçilere poz verdi

VAN'da bu yıl 6'ncısı düzenlenen 'Shopping Fest' kapsamında yapılan 'Van Kedisi Güzellik Yarışması'nda birinci olan 'Mia' yoğun ilgi görüyor.

VAN'da bu yıl 6'ncısı düzenlenen 'Shopping Fest' kapsamında yapılan 'Van Kedisi Güzellik Yarışması'nda birinci olan 'Mia' yoğun ilgi görüyor. Van Kedi Villası'nı ziyaret eden ziyaretçiler, boynunda madalyası bulunan 'Mia'nın fotoğraflarını çekiyor.

Kentte bu yıl 6'ncısı düzenlenen Van Alışveriş Festivali (Shopping Fest) etkinlikleri kapsamında geçen hafta sonu yapılan 'Van Kedisi Güzellik Yarışması'nın birincisi 'Mia' yoğun ilgi görüyor. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde kalan Mia, her gün onlarca kişi tarafından ziyaret ediliyor. Ziyaretçiler, boynundaki madalyasıyla Mia'ın fotoğraflarını çekiyor.Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, "Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi güzel kediler bakımından gerçekten eşsiz bir yer. Merkezimizde aslında birinci olabilecek çok kedimiz var. Bu yıl 'Shopping Fest' etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Van Kedisi Güzellik Yarışması'nda merkezimizdeki iki kedimizden bir tanesi birinci, bir tanesi ise ikinci oldu. Bizler de bu sonucu açıkçası bekliyorduk. Çünkü tüm kedilerimize güzellikleri konusunda güveniyoruz. Van kedimiz; güzelliği, zarafeti ve sevecenliğiyle her zaman ilgi odağı olmuştur. Bütün Van kedilerimiz çok güzel. Ama yarışma olduğu için mecbur bir tanesinin seçilmesi gerekiyordu. Van kedisi olup da güzel olmayan hiçbir kedimiz yoktur. Biz merkez olarak kedilerimizin orijinal formlarını ortaya çıkarmak için uğraşıyoruz. Dolayısıyla en güzel kediler bizim merkezimizde. Kedimiz gündem oldukça ve ödül kazandıkça ilgi de sürekli olarak artıyor" dedi.


Birinci seçilen Van kedisi Mia madalyasıyla ziyaretçilere poz verdi
Birinci seçilen Van kedisi Mia madalyasıyla ziyaretçilere poz verdi
Birinci seçilen Van kedisi Mia madalyasıyla ziyaretçilere poz verdi
Birinci seçilen Van kedisi Mia madalyasıyla ziyaretçilere poz verdi
Birinci seçilen Van kedisi Mia madalyasıyla ziyaretçilere poz verdi
Birinci seçilen Van kedisi Mia madalyasıyla ziyaretçilere poz verdi
Birinci seçilen Van kedisi Mia madalyasıyla ziyaretçilere poz verdi
Birinci seçilen Van kedisi Mia madalyasıyla ziyaretçilere poz verdi
Birinci seçilen Van kedisi Mia madalyasıyla ziyaretçilere poz verdi
Birinci seçilen Van kedisi Mia madalyasıyla ziyaretçilere poz verdi
Birinci seçilen Van kedisi Mia madalyasıyla ziyaretçilere poz verdi
YORUMLAR
500
Konya Teknik Üniversitesi, projeleriyle bölgeye katkı verecek Konya Teknik Üniversitesi, projeleriyle bölgeye katkı verecek Endonezya'nın Kalimantan Adası'nda İki Yeni Kuş Türü Bulundu Endonezya'nın Kalimantan Adası'nda İki Yeni Kuş Türü Bulundu

Van Kedisi, Araştırma, kedi, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Birinci seçilen Van kedisi Mia madalyasıyla ziyaretçilere poz verdi - Son Dakika


Son Dakika
12:23 Avcılarda maganda dehşeti! Tartıştığı kişiye sokak ortasında kurşun yağdırdı
12:14 Putin'in keskin nişancısı "Bagira", Ukrayna ordusunun elinde! Yaralandıktan sonra birliği tarafından terk edilmiş
11:57 Fenerbahçe'nin tribün liderlerinden Mehmet Altunkaynak cinayetinde karar verildi!
11:54 İtalyan fenomen Carol Maltesi öldürüldü, parçalandı, yüzü yakıldı: Cinayeti hayranları çözdü
11:45 Gram altının fiyatı 905 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:34 Çeçen lider Kadirov'dan akılalmaz hamle! 14 yaşındaki oğlu Adam'ı Mariupol'e Ruslar için savaşmaya gönderdi
11:33 Survivor'da iletişim ödülünü kazanan Nagihan, kızının eski fotoğrafını görünce sinirlendi! Eski eşine isyan etti
11:28 Galatasaray'da yeni yönetim Torrent'i göndermek isterse, bedeli çok ağır olacak!
11:20 30 Mart 2022 Çarşamba gününe yükselişle başlayan dolar 14,66'dan işlem görüyor
11:20 Akşener, Cumhurbaşkanı'na seslendi: Şifa formüllerini bırak, millet karnını nasıl doyuracak onu anlat!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2022 12:33:44. #1.11#
SON DAKİKA: Birinci seçilen Van kedisi Mia madalyasıyla ziyaretçilere poz verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement