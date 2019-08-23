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Birinci sınıf öğrencilerinin şubeleri ve öğretmenleri noter huzurunda kur'a ile belirlenecek

1 saat önce

Afyonkarahisar Atatürk İlkokulu birinci sınıf öğrencilerinin sınıf şubeleri ve öğretmenleri noter huzurunda kur'a ile belirlenecek.

Birinci sınıf öğrencilerinin şubeleri ve öğretmenleri noter huzurunda kur'a ile belirlenecek, System.String[]

Afyonkarahisar Atatürk İlkokulu birinci sınıf öğrencilerinin sınıf şubeleri ve öğretmenleri noter huzurunda kur'a ile belirlenecek.


Atatürk İlkokulu Okul Müdürü İsa Urhanoğlu, yaptığı açıklamada, bu sene çok daha şeffaf, herkesin gözü önünde adil, sınıflar oluşturmak için kur'a yöntemiyle 1'inci sınıfların şubelerini ve öğretmenlerini belirleyeceklerini söyledi. 29 Ağustos tarihinde okul bahçesinde noter huzurunda kur'aların çekileceğini ifade eden Urhanoğlu, "Yeni oluşacak sınıflarımızı, öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi ve velilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bütün öğretmenlerimiz çok tecrübeli, değerli ve iyiler. O yüzden hangi şubeye düştüğü aslında çok da büyük bir şey fark ettirmeyecek ama en azından gözümüzün önünde kimsenin aklında bir şey kalmadan böyle kur'a mekanizmasının kurulmasının faydalı olduğunu düşünüyorum. Çıkacak kura sonuçları şimdiden hepimize hayırlı uğurlu olsun" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Afyon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 11:51 Kaynak: İHA
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