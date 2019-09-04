Son Dakika Haberleri: Birinci sınıfa başlayan öğrencilerin velilerine seminer
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Birinci sınıfa başlayan öğrencilerin velilerine seminer

3 saat önce

Gaziantep'te İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2023 Eğitim Vizyonu, Mesleki Gelişim Programları kapsamında birinci sınıfa başlayan öğrencilerin velilerine eğitim verildi.

Birinci sınıfa başlayan öğrencilerin velilerine seminer, System.String[]

Gaziantep'te İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2023 Eğitim Vizyonu, Mesleki Gelişim Programları kapsamında birinci sınıfa başlayan öğrencilerin velilerine eğitim verildi.

Büyükşehir Belediyesi Onat Kutlar Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen programın açılışında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete, yurt genelinde birçok ilde olduğu gibi Gaziantep'te de birinci sınıfa başlayacak öğrencilerin velilerine ve öğretmenlere eğitimler planlandığını belirtti.

Gaziantep'te 60 bin birinci sınıf öğrencisi olduğunu belirten Mete, tüm ilçelerde ve okullarda bu eğitimlerin verileceğini aktardı.

Velilerin öğretmenlerle iş birliği içinde olması gerektiğini vurgulayan Mete, "Veli, çocuk ve öğretmeni birlikte hareket ederse, iş birliği içerisinde olursa çok sağlıklı bir eğitim süreci ilerler." ifadesini kullandı.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ramin Aliyev de "Çocuğum Okula Başlıyor" adlı seminerinde, mutlu ailenin çocuğun eğitim hayatındaki önemine dikkat çekti.

Ailesiyle vakit geçiren çocuklar daha başarılı

Mutlu ailenin kriterlerini aile içi iletişimde esneklik, maneviyat, olumlu bakış açısı, yakınlık, bağlılık, destek sistemleri, rutin ve ritüeller ve açık iletişim olarak sıralayan Aliyev, araştırmalara göre günde en az bir öğün yemeğini ailesi ile birlikte yiyen veya bir etkiniliği ailesi ile birlikte yapan çocukların yaşam başarılarının diğerlerine oranla yüzde 25 daha fazla olduğunu vurguladı.

Aliyev, sözlerine şöyle devam etti:

"Anne ve babanın çocuklarına söyledikleri konusunda tutarlı olması çok önemli. Çocuğunuz evde yaşadığı şeyleri belli bir süre sonra okula yansıtıyor. Aynı şeyleri okulda yaşamaya başlıyor. İlk eğitim yeri çocuğun ailesi ve orda öğrendiklerini mutlaka okul yaşamına aktaracaktır."

"Öğretmen veli ilişkisi sağlıklı olan çocukların akademik başarısı yüksek"

Velilerin öğretmenlere güvenmesi gerektiğine değinen Aliyev, sözlerini şöyle tamamladı:

"Öğretmenlerimize güvenmemiz gerekiyor. Siz güvenirseniz çocuğunuz da güvenir. Evde ne olursa olsun öğretmenimizle ilgili çocuğumuzun yanında olumsuz bir şey konuşmayacağız. Çocuğumuz uyuduktan sonra veya dışarıda bir yerde eşimizle olumsuzlukları aramızda konuşabiliriz. Yoksa çocuk okuldan soğur, öğretmenden soğur. Araştırmalarda öğretmen veli ilişkisinin sağlıklı olduğu çocukların akademik başarısının yüksek olduğunu, okul ve öğretmenlere karşı olumlu tutum geliştirdiklerini ve zorlukların üstesinden daha kolay gelebildiklerini görüyoruz."

Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 03:54 Kaynak: AA
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