Son Dakika Haberleri: Birinci Sırada Ruslar İkinci Sırada Almanlar Var

Birinci Sırada Ruslar İkinci Sırada Almanlar Var

46 dakika önce

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Türkiye, 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 21,84 artışla 39 milyon 488 bin 401 yabancı ziyaretçi ağırladı.

Birinci Sırada Ruslar İkinci Sırada Almanlar Var, System.String[]
KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Türkiye, 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 21,84 artışla 39 milyon 488 bin 401 yabancı ziyaretçi ağırladı. Yurt dışında ikamet eden 6 milyon 624 bin 191 vatandaşın da dahil olduğu rakamlarla birlikte Türkiye'ye giden toplam ziyaretçi sayısı 46 milyon 112 bin 592'ye ulaştı.

BULGARİSTAN ÜÇÜNCÜ SIRADA

Bakanlığın verilerine göre, Türkiye'ye en çok ziyaretçi, 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 26,49 artışla ve 5 milyon 964 bin 613 ziyaretçi ile Rusya Federasyonu'ndan geldi. Bu ülkeyi yüzde 25,88 artış ve 4 milyon 512 bin 360 ziyaretçi ile Almanya, yüzde 28,82 artış ve 2 milyon 386 bin 855 ziyaretçi ile Bulgaristan izledi. Bulgaristan'ı İngiltere ve Gürcistan takip etti. Bakanlığın aralık ayı sınır giriş-çıkış istatistiklerine göre, Türkiye'yi geçen aralık ayında ziyaret eden yabancı sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,49 arttı ve 1 milyon 950 bin 705 yabancı ziyaretçi ağırlandı.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 01:57 

Bulgaristan, Türkiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Prof. Dr. İlber Ortaylı 'Doğru Türkçe' Eleştirisi: Rüyalarıma Giriyor Aile Bakanlığının Ankara İl Müdürü, Cinsel Taciz ve Araç Yolsuzluğu Haberlerinin Ardından Görevden Alındı

Turizm Geliri Bir Önceki Yıla Göre 12,3 Artarak 29,5 Milyon Dolar Oldu Pazarcılar 100 Liralık Alışveriş Yapana Çanta Hediye Etmeye Başladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.1.2019 14:43:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Birinci Sırada Ruslar İkinci Sırada Almanlar Var
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]