Birinci Uluslararası Gümrük ve Ticaret Kongresi toplandı

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, gelecek günlerin geçmişe nazaran çok daha aydınlık olacağını düşündüğünü belirterek, "Türkiye olarak atmamız gereken adımları atacağız. Türkiye bu dönemde kazanan bir ülke olmak istiyor, fırsatları en iyi şekilde değerlendirmek lazım." dedi.

Turagay, Gümrük ve Ticaret Müfettişleri Derneği (GTMD) tarafından düzenlenen Birinci Uluslararası Gümrük ve Ticaret Kongresi'nin açılışında yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının dünya ticareti ve gümrük süreçleri üzerindeki etkilerine dikkati çekti.

Uluslararası iş birliği olmadığı sürece Kovid-19 ile mücadelede başarıya ulaşmanın mümkün olmadığını ifade eden Turagay, gelecek günlerin geçmişe nazaran çok daha aydınlık olacağını söyledi.

Turagay, "Türkiye olarak atmamız gereken adımları atacağız. Türkiye bu dönemde kazanan bir ülke olmak istiyor, fırsatları en iyi şekilde değerlendirmek lazım." diye konuştu.

Türkiye'nin bu yılki ihracat hedefinin 200 milyar dolara yükseltildiğini hatırlatan Turagay, amaçlarının ihracatı tabana yaymak ancak bunu yaparken de katma değeri yüksek ihracatla bunu başarmak olduğunu bildirdi.

Turagay, salgının da etkisiyle ham madde fiyatlarının, navlun ve konteyner maliyetlerinin çok arttığına işaret ederek, "Bakanımızın talimatlarıyla tek tek sektörler bazında toplantılar yapıyoruz. Sivil toplum kuruluşlarımızla da sık sık bir araya gelerek, ihracatımızı nasıl artıracağımıza çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Elektronik ticarete değinen Turagay, bu noktada ihracatın e-ticaret kanalıyla da artırılmasının çok önemli olduğunu dile getirdi.

Turagay, yeni dünyaya uyum sağlamak için dijital transformasyona devlet destekleri verildiğini hatırlatarak, gelecek dönemde bölgesel anlaşmalar, Yeşil Mutabakat, Gümrük Birliği'nin modernizasyonunun önemli konular olacağını anlattı.

Dünya tedarik zincirlerinde yeni dönüşümlerin yaşandığını belirten Turagay, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye bu açıdan avantajlar taşıyan bir ülke. Türkiye dinamik, çalışkan ve eğitimli iş gücü, coğrafi konumuyla çok büyük potansiyel arz ediyor. Önümüzdeki günlerde Türkiye'nin yabancı sermaye için önemli bir çekim noktası olacağına inanıyorum. Türkiye'nin önü açık, biz sivil toplum örgütlerimizle beraber ülkemizi daha iyi yerlere taşıyacağız."

"Türkiye çok önemli bir transit ülke"

Dünya Gümrük Örgütü Genel Sekreteri Dr. Kunio Mikuriya da gümrük süreçlerinde Kovid-19 salgınının etkisinin azaltılmasında ve aşı tedarikinin sorunsuz ve hızlı gerçekleştirilmesinde uluslararası iletişimin çok önemli olduğunu söyledi.

Mikuriya, gümrük idareleri arasında ve paydaşlar arasında iş birliğinin geliştirilmesinin önemine işaret etti.

Gümrük işlemlerinin kolaylaştırılması anlamında uluslararası örgütlerin müşterek çabalarının olduğunu vurgulayan Mikuriya, "Türkiye çok önemli bir transit ülke. Taşımacılığın kolaylaştırılması açısından çok modlu taşımacılık için küresel tedarik zinciri içinde çok önemli bir noktada duruyor." dedi.

Mikuriya, Dünya Gümrük Örgütü olarak özellikle aşıların ve bileşenlerinin gümrüklerde hareketinin kolaylaştırıcı bir şekilde sağlanması noktasında tedbirlerini aldıklarını belirterek, "Paydaşlarımızın da bunların kolaylaştırılması açısından katkı sağlamaları önem arz ediyor." diye konuştu.

"Kara yolu yolcu taşımacılığı endüstrisinde 447 milyar avroluk zarar oluştu"

Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği (IRU) Genel Sekreteri Umberto de Pretto ise Kovid-19 salgının etkisiyle özellikle sınır geçişlerinde düşüş kaydedildiğine dikkati çekerek, endüstrilerdeki ekonomik zorlukların devam ettiğini bildirdi.

Pretto, salgının kara yolu taşımacılığı endüstrisi üzerindeki etkilerine değinerek, "2021'de eşgüdümlü olmayan sınır kontrolleri sonucu kara yolu yolcu taşımacılığı endüstrisinde yüzde 51'lik yani 447 milyar avroluk zarar oluştu. Yük taşımacılığında ise yüzde 13 oranında, 286 milyar avroya denk gelecek şekilde kayıp yaşandı. Ticarette ve kara yolu taşımacılığında krizlerin devam edebileceğini söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Sınırları açık tutmanın mal akışı konusunda önemli olduğunu belirten Pretto, kara taşımacılığı ve sınır geçiş sürelerinin azaltılması noktasında ticari olarak kolaylaştırıcı adımların atılması gerektiğini, fiziksel teması ve etkilerini azaltmak açısından yeni bir AB düzenlemesinin de gerçekleştirileceğini dile getirdi.

Pretto, taşımacılığın mümkün olduğunca uzun mesafelerde açık tutulmasının zincirin bölünmemesi için önem taşıdığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Kovid-19 aşılarının taşınması için bile kesintisiz taşımacılığın oluşturulması gerekmektedir. Sanal olarak dijital sertifikasyonlar tanımlanmış durumdadır. Karşılaşılan risklere karşı hedeflenmiş mali destek önlemlerini devreye sokmamız gerek. Küresel araçları acil ve etkin kullanmamız, küresel ve sınır ötesi düzeylerde eşgüdümü sağlamamız gerekiyor. Özel sektör ve kamu sektörü arasında güçlü bir iş birliği sağlanmalı."

"Gümrüklerdeki evrakların tamamının kağıtsız ortamda yönetilmesi elzemdir"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Faik Yavuz da Kovid-19 salgının etkisiyle küresel ticaretin 2019'da zayıfladığını ve 2020'de ciddi bir gerileme yaşadığını anımsatarak, "2021'deki beklenti ise hem ihracat hem ithalatta sert bir yükseliş olması." dedi.

Dünya şirketlerinin rekabet avantajı yaratmak adına lojistiğin geliştirilmesine giderek daha fazla önem vermeye başladığını vurgulayan Yavuz, şunları kaydetti:

"Temassız sınır geçişlerinin kesintisiz ve bürokrasiden arındırılmış entegre sistemlerle yapılandırılması, ülkemizin çok modlu taşımacılık sistemlerini hızlı ve güvenli yapılara kavuşturması, sürekli iyileştirme prensibiyle gümrüklerde ibraz edilen evrakların tamamının kağıtsız ortamda yönetilmesi artık elzemdir. Bu kapsamda, gümrük idarelerinin de daha etkin risk analizi ve yönetimi uygulamalarına sahip olacağına inanıyoruz. Bunun da gümrüklerde gereksiz bürokrasi ve kırtasiyenin azaltılmasına ciddi boyutlarda etkisi olacağını düşünüyoruz."

Yavuz, TOBB'un uluslararası ticaretin ve tedarik zincirlerinin kesintisiz işleyebilmesi için üzerine düşen görevi yapmaya çalıştığını ifade ederek, bu kapsamda attıkları adımları anlattı.

"Ülkemizin üretimine, ihracatına, istihdamına katkı sağlamaya çalışan neferleriz"

Ankara Ticaret Odası Başkanı (ATO) Gürsel Baran da Türkiye'nin, bulunduğu coğrafyaya rağmen zorlu koşullara çok hızlı adapte olabildiğini, geçmiş tecrübeleri ve olumsuzluklara karşı edindiği bağışıklık nedeniyle Kovid-19 salgınının ekonomiye karşı etkilerine karşı da hızlı reaksiyon göstererek tedbirleri aldığını vurguladı.

Havacılıktan medikal sektörüne kadar birçok iş kolunun bu dönemde krizi fırsata çevirerek salgının sektöre etkilerini azalttığına dikkati çeken Baran, "Biz zor şartlarda ticaret yaparak ülkemizin üretimine, ihracatına, istihdamına katkı sağlamaya çalışan neferleriz." dedi.