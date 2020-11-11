Birinci ünitenin reaktör basınç kabı Akkuyu NGS'ye ulaştı - Son Dakika

Birinci ünitenin reaktör basınç kabı Akkuyu NGS'ye ulaştı

11.11.2020 10:16
Birinci ünitenin reaktör basınç kabı Akkuyu NGS'ye ulaştı, System.String[]

Akkuyu Nükleer Güç Santralinin (NGS) birinci güç ünitesinin en önemli ekipmanı olan reaktör basınç kabı, 3 bin kilometrelik yolculuğunun ardından inşaat sahasına ulaştı.

Akkuyu Nükleer Güç Santralinin (NGS) birinci güç ünitesinin en önemli ekipmanı olan reaktör basınç kabı, 3 bin kilometrelik yolculuğunun ardından inşaat sahasına ulaştı.

Mersin'in Gülnar ilçesi Büyükeceli Mahallesinde Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom tarafından inşasına devam edilen Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu NGS'de bir adım daha atıldı. Birinci ünitenin reaktör basınç kabı Akkuyu NGS'ye ulaştı. Reaktör basınç kabı, işletme sırasında içerisine nükleer yakıtın yerleştiği ve yüksek basınç altında büyük miktarda ısı salınımı ile nükleer reaksiyonların gerçekleştirildiği büyük boyutlu bir ekipman olarak tanımlanıyor.

ÜRETİMİ YAKLAŞIK 3 YILDA TAMAMLANDI

Ağırlığı 330 ton, çapı 4,5 metre, yüksekliği ise 12 metre olan reaktör basınç kabının üretimi, Atomenergomash AEM-Teknoloji tarafından yaklaşık 3 yılda tamamlandı. Ekipmanın üretimi sırasında 750'den fazla üretim operasyonu gerçekleştirildi. Akkuyu NGS'ye ait reaktör basınç kabı ve parçaları, çeşitli üretim aşamalarında yapılan 300'den fazla kalite kontrol testinden de başarıyla geçti. Atommash imalat tesisine ait Tsimlyan Barajında bulunan limandan yola çıkan reaktör basınç kabı, Akkuyu NGS sahasındaki Doğu Kargo Terminaline 20 günde ulaştı.

"AKKUYU SAHASINA YAKLAŞIK 3 BİN KİLOMETRE YOL KAT EDEREK ULAŞTI"

Ekipmanın ulaşmasının ardından açıklama yapan Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve NGS Yapı İşleri Direktörü Sergey Butskikh, "Akkuyu NGS sahasında inşaat-montaj işleri çok aktif şekilde yürütülüyor. Birinci güç ünitesinde iç koruma kabuğunun ikinci katmanı, konsol kirişi ve destek kirişi gibi bazı önemli yapısal elemanların kurulumu yapıldı, kor tutucu ve reaktör koruyucu tasarlanan konumlarına yerleştirildi. Ana ekipmanlar sahaya takvime uygun şekilde ulaştırılıyor. Eylül sonunda Doğu Kargo Terminaline birinci ünitede kullanılacak dört adet buhar jeneratörü getirilmişti, bugün ise birinci ünitenin kalbi olan reaktör basınç kabını teslim alıyoruz. Bu ekipman, itme ve destek çemberleri ile birlikte, AEM-Teknoloji A.Ş.'nin Volgodonsk'taki Atommash şubesinden Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali olan Akkuyu sahasına yaklaşık 3 bin kilometre yol kat ederek ulaştı. Reaktör basınç kabı, gerekli tüm gümrük işlemleri tamamlandıktan sonra giriş kontrolünden geçirilecek" dedi.

ÖZEL BİR KOMİSYON KURULDU

Reaktör basınç kabının giriş kontrolünden geçirilmesi için özel bir komisyon da kuruldu. Komisyon, ekipmanın tasarım, kalite ve üretim dokümantasyonunu kontrol edecek. Komisyonda ayrıca çeşitli ölçüm cihazları kullanılarak detaylı kontroller de gerçekleştirilecek. Reaktör basınç kabı, bu aşamaların tamamlanmasının ardından montaja gönderilecek.

Reaktör basınç kabı bu kontroller öncesinde de pek çok farklı denetimden geçti. Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) ve NDK tarafından yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşları, reaktör basınç kabının Atommash imalat tesislerindeki tüm üretim aşamalarında denetim ve gözetim faaliyetleri gerçekleştirdi. Aynı şekilde sahada yapılacak olan tüm faaliyetler de, yine NDK ve yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından belirlenen plan çerçevesinde denetlenecek.

Akkuyu NGS sahasına ekim ayında da 1'nci güç ünitesi için Atommash tesislerinde üretilen 4 buhar jeneratörü gelmişti.

(İHA)

Birinci ünitenin reaktör basınç kabı Akkuyu NGS'ye ulaştı
Birinci ünitenin reaktör basınç kabı Akkuyu NGS'ye ulaştı
Birinci ünitenin reaktör basınç kabı Akkuyu NGS'ye ulaştı
Birinci ünitenin reaktör basınç kabı Akkuyu NGS'ye ulaştı
Birinci ünitenin reaktör basınç kabı Akkuyu NGS'ye ulaştı
Birinci ünitenin reaktör basınç kabı Akkuyu NGS'ye ulaştı
Birinci ünitenin reaktör basınç kabı Akkuyu NGS'ye ulaştı

Nükleer Güç, Nükleer, İnşaat, Akkuyu, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Birinci ünitenin reaktör basınç kabı Akkuyu NGS'ye ulaştı - Son Dakika Ekonomi


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