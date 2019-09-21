Son Dakika Haberleri: Birinci yargı paketinde neler var?
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Birinci yargı paketinde neler var?

37 dakika önce

Birinci yargı paketinde neler var?

Birinci yargı paketinde neler var?, System.String[]

AK Parti tarafından hazırlanan yargı ile ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifi taslağı, 15 kanunda değişiklik öngörüyor. Yeni yasama yılının ilk haftasında TBMM Başkanlığına sunulacak kanun teklifi, "yargının hızlandırılmasını" esas alacak, vatandaşları doğrudan ilgilendirecek düzenlemeleri içerecek.


Yargı reformuna ilişkin AK Parti tarafından hazırlanan paketlerin ilkine son şekli verildi.

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AK Parti, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 05:45 
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