Birinci yargı paketinde neler var?
37 dakika önce
Birinci yargı paketinde neler var?
AK Parti tarafından hazırlanan yargı ile ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifi taslağı, 15 kanunda değişiklik öngörüyor. Yeni yasama yılının ilk haftasında TBMM Başkanlığına sunulacak kanun teklifi, "yargının hızlandırılmasını" esas alacak, vatandaşları doğrudan ilgilendirecek düzenlemeleri içerecek.
Yargı reformuna ilişkin AK Parti tarafından hazırlanan paketlerin ilkine son şekli verildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 05:45
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