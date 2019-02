Birinci Yaşlılık Şurası

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığının, 2019-2023 dönemini kapsayan bir yaşlı vizyon belgesi hazırladığını belirterek, "Bu çalışmada yaşlılarımızın pek çok alana aktif katılımını desteklemeyi amaçlayan programlar da yer alıyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığının, 2019-2023 dönemini kapsayan bir yaşlı vizyon belgesi hazırladığını belirterek, "Bu çalışmada yaşlılarımızın pek çok alana aktif katılımını desteklemeyi amaçlayan programlar da yer alıyor." dedi.



Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Birinci Yaşlılık Şurası'nda konuştu.



Zaman zaman bazı araçların arkalarında okuduğu yazıda "anamın duası, babamın gölgesi yeter" sözlerinin yer aldığını aktaran Erdoğan, "Gerçekten de bizim milletimiz için, başka hiçbir beklentiye girmeden, sadece duası bile anaya babaya ömür boyu hizmet etmek için yeterli bir sebeptir." diye konuştu.



Şayet bir evde büyükanne, büyükbaba, anne, baba ve torunlar bir arada yaşayabiliyorsa o evin gerçekten günün 24 saati yaşayan, günün 24 saati içinde huzur bulunan bir yer olduğunu dile getiren Erdoğan, "Olması gereken budur. Ama bu var mı şimdi, maalesef yok. Şimdi kaçan kaçana. 'Artık ben yetiştim' diyor birisi, gidiyor bir tarafa, öbürü 'yetiştim' diyor gidiyor bir tarafa. Halbuki aslolan bu değil." ifadelerini kullandı.



Özellikle büyükşehir hayatının böyle bir aile modelini giderek zorlaştırdığının farkında olduklarını belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Fakat bu durumun, aile büyükleriyle ilişkilerin, neredeyse bayram ziyaretlerinin bile ihmal edildiği bir periyoda dönüşmesini asla kabul edemeyiz. Ben kimsenin özel hayatına karışamam, o ayrı mesele ama doğrusu ben kabullenemiyorum. Aynı şehirde yaşayıp da en azından her hafta sonu anne babalarımızla torunlarını bir araya getirmiyorsak, hem çocuklarımıza hem büyüklerimize haksızlık yapıyor, vebal altına giriyoruz demektir. Bizim, en az yaşlı bakım hizmetleri kadar, en az aktif yaşlanma konusu kadar, bu meseleye de önem vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Hatta gerekiyorsa bunun için teşvik mekanizmaları kurmalıyız. Ülkemizde, özellikle de sıkıntılı dönemlerde, ana baba ocağının sığınılacak güvenli bir liman olarak görülmesi, köklerimizin hala sağlam olduğunu gösteriyor. Hepimizin yetişmesinde emeği olan, fikir ve gönül dünyamızın şekillenmesinde katkısı bulunan aile büyüklerimizin bize kattığı zenginlikten çocuklarımızı mahrum etmemeliyiz."



"Yaşlılarımıza sahip çıkmak geleceğimize sahip çıkmaktır"



Erdoğan, medeniyet ve kültür değerlerinin nesilden nesile aktarılması konusunda büyüklerin rolünün okuldan, öğretmenden, kitaptan daha fazla olduğuna inandığını, dolayısıyla yaşlılara sahip çıkmanın, aynı zamanda geleceğe sahip çıkmak olduğunu kaydetti.



İnsanların hayat süresi uzadıkça yaşlılıkla ilgili konuların daha çok tartışılmaya ve konuşulmaya başlandığını belirten Erdoğan, "aktif yaşlanma" kavramının da bunlardan birisi olduğunu söyledi. Erdoğan, bu kavramla uzun iş hayatını tamamlayıp kendi gelirine sahip bir şekilde emekli olan yaşlıların sağlık, güvenlik ve sosyal hayata katılım hususundaki imkanlarının en üst düzeye çıkartılmasının amaçlandığını anlattı.



"Hayat boyu öğrenme" denilen süreç ile aktif yaşlanma arasında yakın bir ilişki bulunduğunu dile getiren Erdoğan, bunun, hem yaşlıların hayatlarını daha kolay sürdürmelerini sağlayacak bilgileri öğrendikleri hem de kendi tecrübelerini diğer insanlara aktardıkları çift yönlü süreç olduğunu kaydetti.



Tarihe bakıldığında en önemli eserlerin pek çoğunun yaşlılık döneminde verildiğinin görüleceğini ifade eden Erdoğan, Mimar Sinan'ın, en muhteşem eseri olan Selimiye Camii'ni inşa ettiğinde 80 yaşında olduğunu hatırlattı. Erdoğan, şöyle konuştu:



"Biruni, Cabir, Farabi, Cezeri, Kindi, Piri Reis, Erzurumlu İbrahim Hakkı gibi nice alimlerimiz, asırlara ışık tutan eserlerini, bugün yaşlılık dediğimiz dönemlerinde vermişlerdir. Aynı şekilde diğer medeniyetlerin de pek çok önemli eserlerinde, yaşlılık dönemlerinde bu işi başaran şahsiyetlerin imzaları vardır. Her ne kadar 'gençler ileriye, ihtiyarlar geriye bakarlar' denirse de bu her zaman doğru değildir. Son nefesine kadar hep ileriye bakan nice bedeni yaşlı ruhu genç insanımız vardır. Gerçekten de insan gençliğinde öğrenirken yaşlılığında anlar. İşte o anlama kabiliyetinin değerine paha biçilmez. Bunun için 'yüzümüz değil asıl aklımız buruşmaya başladığında yaşlanırız' diyoruz. Bizi yaşlandıran, nüfus kağıdımızdaki rakamlar değil ülkemize, milletimize, şehrimize, ailemize hala verecek bir şeylerimiz varken bunlardan imtina etmektir. Maddi ve manevi anlamda üretkenliğini devam ettiren yaşlılarımız, kendileriyle birlikte topluma da çok büyük katkıda bulunmuş olur. Bakanlığımız 2019-2023 dönemini kapsayan bir yaşlı vizyon belgesi hazırlıyor. Bu çalışmada yaşlılarımızın pek çok alana aktif katılımını desteklemeyi amaçlayan programlar da yer alıyor."



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2003 yılından bu yana yaşlılar için çok önemli hizmetleri hayata geçirdiklerini de belirterek, huzurevlerinde bakılan yaşlı sayısının, 5 bini bile bulmazken bugün 14 bine yaklaştığını ifade etti. Erdoğan, "Kimsesizlerin kimsesi bir sosyal devlet olduğumuzu göstererek hiçbir yaşlımızı sokakta veya çaresiz bir şekilde dört duvar arasında bırakmıyor, hepsine de sahip çıkıyoruz." dedi.



Devletin yaptığı öncülüğün, ülkedeki toplam huzurevi sayısı ve kapasitesinde de önemli artışa vesile olduğunu dile getiren Erdoğan, bugün ülkedeki 396 huzurevinde 33 bin 146 kapasite bulunduğunu bildirdi. 65 yaşını geçenlere ödenen yaşlılık maaşının, göreve geldiklerinde 24 lira olduğunu hatırlatan Erdoğan, bu rakamı 601 liraya çıkartarak hiçbir vatandaşın mağdur olmamasını temin ettiklerini söyledi.



Erdoğan, bu ödemeyi tüm hane halkının değil sadece maaşa hak kazanan kişinin kendisi ve eşinin gelirine göre yaptıklarını, geliri asgari ücretin üçte ikisinden az olan yaşlılara, özel kuruluşlardan hizmet alımı yoluyla bakım hizmeti de verdiklerini kaydetti.



Engelli yaşlıların evlerinde bakımı için de ödenen tutarın 1305 lira olduğunu aktaran Erdoğan, yaşlıların toplumsal hayata katılımlarını teşvik etmek için 65 yaş üzeri herkesin, tüm şehir içi ulaşım hatlarından ücretsiz, şehirlerarası demiryolu ve deniz yolu ulaşım hatlarından ise yüzde 50 indirimli yararlanabilmelerini de kendilerinin sağladıklarını bildirdi.



(Sürecek)

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Burcu Esmersoy'dan Kadınların İçini Rahatlatan Açıklama: Benden Onlara Zarar Gelmez

Bankalar Birliği: S&P'nin Açıklaması Temelsiz

Akhisarspor, Yılmaz Vural'la Anlaşmak Üzere

Milletvekili Erkan Baş'a Gönderilen Karl Marx Tablosu Meclis'te Panik Yarattı