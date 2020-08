Birincilerin tercihi Medipol Üniversitesi oldu - Son Dakika

İstanbul Medipol Üniversitesi, YKS'nin en başarılı adaylarının adresi oldu. 2020 YKS'de Sayısal Türkiye birincisi Özge Dilay Örüm ile Sözel Türkiye birincisi Muhammed Rodi Düger İstanbul Medipol Üniversitesini kazanırken Uluslararası Tıp Fakültesinin 10 kişilik kontenjanı YKS'yi ilk 37'de tamamlayan adaylardan oluştu.

Medipol Üniversitesi Güney Kampüsünde gerçekleştirilen toplantıya İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabahattin Aydın, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Ceran ve fakülte dekanlarının yanı sıra başarılı öğrencilerin aileleri de katıldı.

Rektör Prof. Dr. Sabahattin Aydın, "Şunu söylemem iddialı olmaz herhalde vakıf üniversitelerinin içinde öğrencilerin en çok tercih ettiği üniversiteyiz. En fazla öğrencinin yerleştiği üniversiteyiz, en başarılı öğrencilerin yerleştiği üniversiteyiz. Böyle bir gururun mutluluğunu hepimiz tabi ki yaşıyoruz ama üniversitenin kurulmasından belli rektörlüğünü yapan birisi olarak bunu en fazla ben yaşıyorum" ifadelerini kullanırken, "Gerçekten Türkiye'nin seçkin başarılı bir çok öğrencisini kabul ediyor olmak bize büyük bir sorumluluk yüklüyor. Bu öğrencilere laik bir eğitimi onları geleceğe hazırlamak için eğitim sorumluluğunu taşıyoruz. Tabi beş yıldır bu başarıyı somut olarak anlatmam zor ama bir maddi kaynakları fedakarca kullanmaya iki akademik, idari personelin fedakarca çalışmasına ve ülkenin geleceğine yönelik kaliteli insan yetiştirmeye adanmış vakıf ruhuna borçluyuz" dedi.

Başarı mutluluğun içinden fışkırıyor

YKS 2020 Sayısal Türkiye birincisi Özge Dilay Örüm, "Derece yapmayı bekliyordum, hedefim de bu yöndeydi zaten hedefime ulaştığım için borçluyum. Lisenin başından beri düzenli çalışan birisiyim, dikkat ediyordum. Son yılımda da tempoyu artırarak bu güzel sonuca ulaştım." İfadelerini kullanırken YKS 2020 Sözel Türkiye birincisi Muhammed Rodi Düger "Çalışma süreci şöyle geçti tabi on ikinci sınıfa gelmeden önce ki çalışmalarım da vardı. Sadece test çözmek değildi okumalarımda vardı. On ikinci sınıfın başında yoğun bir çalışma temposuna girdim. Ben hep söylüyorum somut tavsiyelere kulak asmamak lazım dört yüz soru çöz üç dört saat çalış sözleri havada kalan sözler. İnsanın kendisini tanıyıp da kendi çalışma yolunu çizmesi daha güzel bir şey" derken oğlunun başarısıyla gururlanan anne Melike Öztürk Düger, "Çok güzel bir his, duygulandık tabi sistemli çalışıp elinden geleni yapan öğrenciler birinciliği ister. Bu dönem tabi ki yoğundu ama tüm çalışmalarını bir yıla sığdırmadı düzenli olarak çalıştı her zaman" dedi.

Baba Mücahit Düger ise "Vallahi çok mutluluk veren bir his, oğlumun başarısı bence ezberci yaklaşımla gelmedi. Analiz yapma becerisi çok yüksek bir çocuk, çözemediği soru olduğunda neden çözemediğini araştırıyordu. Covid-19 döneminde soru çözmek sadece onun hızını artırdı, kitap okuma ve analiz becerisi ona büyük katkı verdi. Başarı mutluluğun içinden fışkırıyor, aile olarak o anlamda iyi ailemiz var" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL