Son Dakika Haberleri: Birinciliği Ulaş aldı
Son Dakika Güncel Haber

Birinciliği Ulaş aldı

1 saat önce

Camiler ve Din Görevliler Haftası Etkinlikleri kapsamında düzenlenen bilgi yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi.

Birinciliği Ulaş aldı, System.String[]

Camiler ve Din Görevliler Haftası Etkinlikleri kapsamında düzenlenen bilgi yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi.


İl Genelinde düzenlenen bilgi yarışmasında Ulaş İlçesine bağlı Karacalar Köyü Cami İmam Hatibi Ali Cankurt il birincisi oldu. Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde Camiler ve Din Görevliler programında düzenlenen ödül töreninde İl birincisi Ali Cankurt'un hediyesini Ulaş İlçe Müftüsü İzzet Kendir'in elinden aldı. Kendir burada yaptığı açıklamada, "Hafta nedeniyle bir çok etkinlikler yapıldı. Bu kapsamda ilçede yapılan bilgi yarışmasında ilçe birincisi olan hocamız, ilçemizi temsilen il genelinde yarışarak İl birincisi olmuştur. Bu da bizleri gururlandırmıştır. Hocamızın bu başarısı ilçemizdeki diğer hocalarımıza örnek olacak gayretlerini arttıracaktır. Hocamıza bizlere böyle bir sevinci yaşattığı için teşekkür ediyorum" dedi. - SİVAS

Ulaş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 05:39 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP Sözcüsü Öztark'tan Bahçeli'ye "Kılıçdaroğlu" cevabı: Ellerine geleni artlarına koymasınlar
Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı: Diyarbakır'da 2 terörist patlayıcılarla yakalandı Yenimedya CEO'su Sümeyra Teymur, dijital medyadaki başarı sırlarını anlattı Eski AYM Başkanı Haşim Kılıç'tan Ali Babacan açıklaması: Seve seve katkı veririm

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2019 18:43:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Birinciliği Ulaş aldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]