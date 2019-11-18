Birincilik elde eden Sanat Akademisi öğrencilerinden Başkan Gökhan Yüksel'e ziyaret

Kartal Belediyesi Sanat Akademisi öğrencileri, 2. İstanbul Uluslararası Perküsyon Yarışmasında elde ettikleri başarıların ardından Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i ziyaret ettiler. Başkan Gökhan Yüksel, kendisini ziyarete gelen gençlerin müzik alanındaki başarılarından gurur duyduğunu dile getirdi. Gençlere güvendiğini belirten Başkan Yüksel, "Yarının konservatuar öğrencileri, sanatçıları Kartal'da hazırlanmaya başlandı" dedi.



Kartal Belediyesi Sanat Akademisi'nde müzik eğitimi gören gençler, 125 öğrencinin katıldığı 2. İstanbul Uluslararası Perküsyon Yarışmasında çeşitli başarılar elde ettiler. Türkiye, Amerika, İngiltere, Yunanistan ve Rusya'dan katılan sanatçıların oluşturduğu jürinin karşısında yeteneklerini sergileyen gençler, farklı kategorilerde olmak üzere hem ekip olarak hem de bireysel olarak birincilik ve ikincilikler ile döndüler. Başarılarının ardından gençler, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i makamında ziyaret ettiler. Başkan Gökhan Yüksel, kendisini bir demet çiçek ile ziyarete gelen gençleri ağırlayarak onları tek tek tebrik etti. Başkan Gökhan Yüksel, yetenekli gençlerle uzun süre sohbet etti.



Başkan Gökhan Yüksel, "İkincisi düzenlenen İstanbul Uluslararası Perküsyon Yarışmasında bu minik kahramanlar Kartal Belediyesinin Sanat Akademisi ekibi birinci oldular. Bireyselde de minik prensesimiz ve prensimiz farklı branşlarda birincilik ve ikincilik ödülleri aldılar. Kartal Sanat Akademisi amacına ulaşmaya devam ediyor. Biz istedik ki Kartal'ın çocuklar müzikle buluşsun, bu akademi kıvamında olsun. Keman, piyano, çello, perküsyon gibi müzik aletlerine, 5 yaşından başlayıp 14 yaşına kadar eğitimi burada alsınlar. Belki ilerleyen günlere akademiden konservatuara doğru giden yolculukta biz de sorumluluğumuzu yerine getirelim istedik. Güzel kardeşlerimize güveniyoruz, içlerinde çok yetenekli arkadaşlarımız var. Ödüllerle de bunları görüyoruz. Yarının konservatuar öğrencileri, sanatçıları Kartal'da hazırlanmaya başlandı diyebiliriz. 2-3 yıldır düzenli eğitimler devam ediyor. Çitayı yükseltip daha başarılı noktalara getirmek için elimizden geleni yapacağız. Ben bütün ekibi kutluyorum, bizi gururlandırdılar" dedi.



Kartal Belediyesi Sanat Akademisi öğrencileri, samimi ve iyi şekilde karşılandıklarını belirterek, "Bize bu imkanı sunduğunuz için Belediye Başkanımıza teşekkür ederiz" dediler.



2. İstanbul Uluslararası Perküsyon Yarışmasına katılan Kartal Belediyesi Sanat Akademisi öğrencilerinden Yaren Çakaloğlu 8-12 yaş aralığı solo metalofon dalında 1., Hakan Yılmazlar Türk perküsyon solo genç kategorisinde 2. olurken, öğrenciler ekip olarak perküsyon topluluğu genç kategorisinde 1. oldular. - İSTANBUL