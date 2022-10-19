BİRİNE ELEKTRİK KABLOLARINA TUTUNARAK GİRDİĞİ 2 MARKETTEN 100 BİN TL ÇALDI - Son Dakika
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BİRİNE ELEKTRİK KABLOLARINA TUTUNARAK GİRDİĞİ 2 MARKETTEN 100 BİN TL ÇALDI

19.10.2022 13:00

ADANA'da girdiği marketin kasasındaki paraları çalan şüpheli, çatıdaki elektrik kablolarından tutunup geçtiği karşıdaki marketi de soyup, kaçtı.

ADANA'da girdiği marketin kasasındaki paraları çalan şüpheli, çatıdaki elektrik kablolarından tutunup geçtiği karşıdaki marketi de soyup, kaçtı. Marketlerden 100 bin TL çalan şüphelinin, hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 13 Ekim günü saat 03.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'ndeki Adana İş Merkezi'nde meydana geldi. Yüzünü kapüşon ve maskeyle gizleyen kişi, iş merkezindeki Tarık Sarıdağ'a ait marketin çatısındaki demirleri kesip ardiyeye girdi. Güvenlik kameralarını fark eden şüpheli, sürünerek ilerledi. Kameranın yönünü değiştiren şüpheli, pencereden markete geçip, kasadaki paraları çaldı. Pencereden tekrar marketin çatısına çıkan şüpheli, elektrik kablolarına tutunarak karşıdaki Faruk Sarıdağ'ın marketine geçti. Buradaki paraları da çalan şüpheli, 2 ayrı iş yerini daha soyduktan sonra kaçtı. Hırsızlık anları iş yerlerindeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Sabah saatlerinde iş yerlerine gelen Tarık ve Faruk Sarıdağ kardeşler, 100 bin TL'lerinin çalındığını fark edip, durumu polise bildirdi. İhbarla adrese gelen polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

Kaynak: DHA
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Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BİRİNE ELEKTRİK KABLOLARINA TUTUNARAK GİRDİĞİ 2 MARKETTEN 100 BİN TL ÇALDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: BİRİNE ELEKTRİK KABLOLARINA TUTUNARAK GİRDİĞİ 2 MARKETTEN 100 BİN TL ÇALDI - Son Dakika
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