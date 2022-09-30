KONUŞMAK İÇİN VERDİĞİ TELEFONUNU ÇALDIRDI - Son Dakika
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KONUŞMAK İÇİN VERDİĞİ TELEFONUNU ÇALDIRDI

30.09.2022 17:10

Antalya'da B.Y.T (15), cami çıkışında yanına yaklaştığı İsmail Bozdağ'ın (61) arama bahanesiyle cep telefonunu alıp kaçtı.

Antalya'da B.Y.T (15), cami çıkışında yanına yaklaştığı İsmail Bozdağ'ın (61) arama bahanesiyle cep telefonunu alıp kaçtı. Polis tarafından kısa süre içinde yakalanan B.Y.T, gözaltına alındı. Olay, saat 14.30 sıralarında Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Öğle namazını kıldıktan sonra camiden çıkan İsmail Bozdağ'ın yanına yaklaşan iki kişiden biri, bir akrabasını arama bahanesiyle cep telefonunu istedi. Bozdağ'dan telefonu alan ikili kısa süre içinde gözden kayboldu. Çevrede bulunan vatandaşların yardımıyla polisi arayan İsmail Bozdağ, telefonunun çalındığını belirterek yardım istedi. İhbarın ardından hareke geçen polis, şüphelilerden B.Y.T'yi yakaladı. Eşkali belirlenen diğer şüphelinin yakalama çalışması devam ederken, olayın şokunu üzerinden atamadığını söyleyen İsmail Bozdağ, Nasıl olduğunu anlamadım. 'Birini arayacağız' diye aldılar. Daha sonra 'Haydi eyvallah' deyip, kaçtılar dedi. Bozdağ, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. (DHA)

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Kaynak: DHA

İsmail Bozdağ, Antalya, Kepez, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KONUŞMAK İÇİN VERDİĞİ TELEFONUNU ÇALDIRDI - Son Dakika

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