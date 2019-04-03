Birini Unutmanın 10 Yolu
1 saat önce
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 04:33 Kaynak: Youtube
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Seçim Yorgunluğunu Atmak İçin Tatile Çıktı
Oy Sayım İşlemi Devam Ederken İmamoğlu ve Yıldırım Arasındaki Fark Azalmaya Başladı
Tunç Soyer'in En Az Oy Aldığı Köyü Ziyaret Etmesi, Akıllara Melih Gökçek'in Paylaşımını Getirdi