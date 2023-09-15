Fenerbahçe, transfer sezonunun bitmesine dakikalar kala 2 yıldıza kapıyı gösterdi

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Kadro yapılanmasına transferin son dakikalarında da devem eden Fenerbahçe, Omar Fayed ve Jin-ho Jo'nun Sırbistan Ligi ekiplerinden FK Novi Pazar'a kiraladı.

İKİSİ DE 1 YILLIĞINA KİRALANDI

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, Sırp ekibi Novi Pazar'ın, 20 yaşındaki stoper Omar Fayed ve 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Jin-Ho Jo'yu 1 yıllığına kiraladığı belirtildi.

JIN-HO JO'NUN F.BAHÇE PERFORMANSI

Genç yıldızlardan 20 yaşındaki Jin-ho Jo, 2022 yılının mart ayında Güney Kore'nin Jeonbuk takımından sarı lacivertli takımın altyapısına transfer edilmişti. Fenerbahçe U19 takımında 36 maça çıkan Güney Koreli futbolcu 2 gol, 4 asistle oynadı. Jo'nun sarı lacivertliler ile 2026 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.

OMAR FAYED MAÇA ÇIKMADI

20 yaşındaki Omar Fayed ise yaklaşık bir ay önce Mısır'ın El Mokawloon takımından transfer edilmişti. Fayed, Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.