Fenerbahçe, transfer sezonunun bitmesine dakikalar kala 2 yıldıza kapıyı gösterdi

Kadro yapılanmasına transferin son dakikalarında da devem eden Fenerbahçe, Omar Fayed ve Jin-ho Jo'nun Sırbistan Ligi ekiplerinden FK Novi Pazar'a kiraladı.
Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, Sırp ekibi Novi Pazar'ın, 20 yaşındaki stoper Omar Fayed ve 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Jin-Ho Jo'yu 1 yıllığına kiraladığı belirtildi.
Genç yıldızlardan 20 yaşındaki Jin-ho Jo, 2022 yılının mart ayında Güney Kore'nin Jeonbuk takımından sarı lacivertli takımın altyapısına transfer edilmişti. Fenerbahçe U19 takımında 36 maça çıkan Güney Koreli futbolcu 2 gol, 4 asistle oynadı. Jo'nun sarı lacivertliler ile 2026 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.
20 yaşındaki Omar Fayed ise yaklaşık bir ay önce Mısır'ın El Mokawloon takımından transfer edilmişti. Fayed, Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
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