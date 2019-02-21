Son Dakika Haberleri: "Birisinin enflasyon beklentisini yok etmesi gerekir"

"Birisinin enflasyon beklentisini yok etmesi gerekir"

1 saat önce

"Ev sahibi kirayı artırıyor.

"Ev sahibi kirayı artırıyor. Kredi veren faizi yükseltiyor. Çünkü herkes kendini enflasyondan korumaya çalışıyor" diyerek bunun döngü halinde enflasyonu beslediğini anlatan TCMB İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdürü, "terse dönebilmesi için birisinin enflasyon beklentisini yok etmesi gerekir" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 10:45 

TCMB, Ekonomi
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