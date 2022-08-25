Video: Islah Edilmiş Çayırlar, Çin'in Kuzeyinde Yeşil Bir Sınır Oluşturuyor - Son Dakika
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Video: Islah Edilmiş Çayırlar, Çin'in Kuzeyinde Yeşil Bir Sınır Oluşturuyor

25.08.2022 18:51
Video: Islah Edilmiş Çayırlar, Çin'in Kuzeyinde Yeşil Bir Sınır Oluşturuyor

Birkaç büyük çölü barındıran Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi, ülkenin çölleşmeye karşı mücadelesinde en ön saflarda yer alıyor ve Çin'de önemli bir ekolojik sınır oluşturmak için yeşil alanlara yönelik dürtüsünü kamçılıyor.

Birkaç büyük çölü barındıran Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi, ülkenin çölleşmeye karşı mücadelesinde en ön saflarda yer alıyor ve Çin'de önemli bir ekolojik sınır oluşturmak için yeşil alanlara yönelik dürtüsünü kamçılıyor.

Çin 2011'de, İç Moğolistan ve Xinjiang Uygur Özerk Bölgeleri de dahil olmak üzere eyalet düzeyindeki sekiz bölgede çobanları otlatma yasağı çabalarına katılmaya özendirmek için sübvansiyon ve ödül teşvikleriyle bir çayır ekolojik koruma programı başlattı.

Bölge yetkilisine göre, İç Moğolistan'da yaklaşık 404 milyon mu (yaklaşık 26,9 milyon hektar) çayırlık alan için otlatma yasağı bulunurken, ekolojik koruma tedbirleri 616 milyon mu (yaklaşık 41 milyon hektar) çayırlık alanda uygulanıyor ve bundan kırsaldaki 1,4 milyondan fazla hane halkı yararlanıyor.

Çoraklaşmış çayırlık alanların rehabilitasyonuna yardımcı olmak için teknolojik önlemler de alındı.

İç Moğolistan'daki bir teknoloji şirketi olan M-Grass'taki araştırmacılar, bu yılın başında altı ay boyunca mürettebatlı Shenzhou-13 uzay gemisinde bulunan altı çim türünde deneyler gerçekleştirdi.

Bu, 2020'de Chang'e-5 Ay keşif aracı ile çim türleri mutasyonlarının Dünya'ya dönmesinin ardından, şirketin uzaya ikinci kez tohum gönderişi oldu.

LİU SİYANG, M-Grass'da kıdemli araştırmacı:

"Araziye bazı tohumlar ekiyoruz. İyi performans gösterirlerse doku kültürü ile kısa sürede çoğaltacağız. Bu sayede yeni çeşitlerin çoğalma ve sanayileşme döngüsü kısalacak."

Liu'ya göre, daha fazla seleksiyon ve dikimden sonra, ekolojik restorasyon ve kentsel peyzaj oluşumu için üstün tohum çeşitleri kullanılacak.

"Çayırların böbreği" olarak adlandırılan, İç Moğolistan'ın en büyük tatlı su gölü olan Hulun Gölü, yıllar içinde artan koruma çabaları sayesinde su bölgesinin daha da genişlediğini, sulak ekolojisinin toparlandığını ve biyolojik çeşitliliğin geliştiğine tanık oldu.

Hulun Gölü Ulusal Doğa Koruma İdaresi'ne göre, bir zamanlar çekilen gölün su alanı, 2012'den beri, yaklaşık 1.700 kilometrekareden 2.200 kilometrekarenin üzerine çıktı.

Bölgede, Şubat ayı itibariyle 345 kuş türü, 39 balık türü ve 38 başka hayvan türü kaydedildi.

Hulun Gölü, 2002 yılında uluslararası öneme sahip sulak alanlar listesine dahil edildi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Hohhot'tan bildiriyor.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Moğolistan, Uygur, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Video: Islah Edilmiş Çayırlar, Çin'in Kuzeyinde Yeşil Bir Sınır Oluşturuyor - Son Dakika

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