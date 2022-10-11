Parti içinde art arda gelen istifalar sonrası BBP'den açıklama: Bazı şahıslar üzerinden partimize operasyon yapılmaya çalışıldığına şahit oluyoruz

Büyük Birlik Partisi Genel Merkezi'nde yapılan son MKYK toplantısı sonrası MKYK üyesi ve Teşkilat Başkan Yardımcısı Tahir Şahin, Twitter hesabından "Gördüğüm lüzum üzerine" diyerek istifasını duyurmuş, Şahin'in ardından bir diğer MKYK üyesi Abdurrahman Açıkgöz istifasını sosyal medya hesaplarından açıklamıştı. Şahin ve Açıkgöz'ün istifalarını Gökmen Türkkanı ile Fatma Yümlü'nün istifaları izledi. MKYK üyelerinin istifalarının ardından bu kez de Sinop İl ve İlçe örgütleri topluca istifalarını duyurdu. Büyük Birlik Partisi, gündem yaratan istifaların ardından bir açıklama yaptı.

"PARTİMİZE BİR OPERASYON YAPILMAYA ÇALIŞILIYOR"

BBP Sözcüsü ve Genel Sekreteri Üzeyir Tunç'un yaptığı açıklamada şu sözlere yer verildi: "Birkaç gündür, "geçmişte kısa süreler partimizde çeşitli görevlerde bulunmuş", sonrasında "yaşadıkları problemler nedeniyle görevlerinden ayrılmak zorunda kalmış" şahıslar üzerinden partimize bir "operasyon" yapılmaya çalışıldığına şahit oluyoruz.

"AYRINTILARI PAYLAŞMAK, BU KİŞİLERİN UTANACAĞI DURUMLARI ORTAYA ÇIKARIR"

Büyük bir gönül rahatlığıyla ifade ediyoruz ki, yaşananları kişiselleştirmek ve partimiz aleyhinde bir kısım malum medyada yürütülen kampanyaya alet olan kişilerin, partimizde görev yaptıkları döneme ve ayrılma sebeplerine dair ayrıntıları paylaşmak, sadece haberlere malzeme olan kişilerin utanacağı durumları ortaya çıkaracaktır.

"HER İDDİA YALANDIR"

Bunun yerine, sadece, partimizin, mensuplarıyla birlikte aldığı kararlara belirlediği duruşu ve temel ilkeleriyle ilgili birkaç cümle etmek istiyoruz: Partimizin yetkili kurullarında yapılan toplantılarda, herhangi bir seçilmiş yöneticimizin, görüşlerini açıklarken herhangi bir kısıtlamaya maruz bırakılması söz konusu değildir. Hiçbir zaman da olmamıştır. Özellikle Sayın Genel Başkanımızın, herhangi bir MKYK toplantımızda, söz isteyen bir kurul üyemize söz vermemesi, müdahalede bulunması ya da kendisine yöneltilen herhangi bir soruyu cevaplamaması da söz konusu olmamıştır. Bu gerçeklerin aksindeki her iddia yalandır.

BBP Sözcüsü ve Genel Sekreteri Üzeyir Tunç

"PARTİMİZ CUMHUR İTTİAFKI'NIN BİR BİLEŞENİDİR"

Bununla birlikte, her siyasi partide olduğu gibi, kamuoyuna yönelik açıklamaların, partimizin istişare edildikten sonra yetkili kurullarda birlikte alınan kararları doğrultusunda ve yine birlikte karar verdiğimiz üslup çerçevesinde yapılması esastır ve bunun aksine davranışlar disiplin meselesidir. Bilindiği gibi Partimiz Cumhur İttifakı'nın bir bileşenidir. İnsanın olduğu her yerde, elbette eksiklikler, hatalar, suiistimaller olabilir. Üzerimize düşen, yapılması gerekenleri, uygun zemin, zaman ve üslupla muhataplarıyla konuşmak ve düzeltilmesini sağlamaktır.

"İLKELERİMİZİN BİR TAKIM ŞAHISLARIN KAPRİSLERİNE KURBAN EDİLMESİ SÖZ KONUSU OLAMAZ"

İdarede yetki ve sorumluluk sahibi herkesle diyalog kapılarımızın açık olduğu; her eleştiri ve önerimizin dikkat ve ciddiyetle değerlendirildiği; Cumhur İttifakı bileşenleriyle birlikte ülkemiz ve milletimiz için ortak hedeflere yürüdüğümüz; üstelik dünyada ve ülkemizde tüm şartların bizi birlik olmaya mecbur kıldığı günlerde; istikametimizin, geleceğimizin, kurulduğumuz günden beri ayrılmadığımız ilkelerimizin, birtakım şahısların hırslarına, kaprislerine, dengesizliklerine kurban edilmesi söz konusu olamaz.

"SİYASİ AHLAKTAN YOKSUN OLANLARIN İSTİFASINI KAYIP OLARAK GÖRMÜYORUZ"

Cumhur İttifakı'nın bileşeni olmamız dolayısıyla üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edeceğiz. Terör örgütlerini meşru sayarak oy hesabı yapan işbirlikçi bir muhalefet anlayışı ve siyaset yöntemiyle yapacak siyasetimiz de yürüyecek yolumuzda olamaz. Partimizin üyesi iken başka partilere CV gönderecek kadar zavallı ve siyasi ahlaktan yoksun olanların istifasını kayıp olarak görmüyoruz. Yollarına layık oldukları yerlerde devam etmelerini diliyoruz."