Son Dakika Haberleri: Birkaç saat giyilen gelinlikler için iki ay emek veriliyor
Son Dakika Güncel Haber

Birkaç saat giyilen gelinlikler için iki ay emek veriliyor

3 saat önce

GAZİANTEP'te, genç kızların en özel günleri olan düğünlerde birkaç saat için giydiği gelinlikler, imalatçılar tarafından günlerce çalışılarak hazırlanıyor.

Birkaç saat giyilen gelinlikler için iki ay emek veriliyor, System.String[]


GAZİANTEP'te, genç kızların en özel günleri olan düğünlerde birkaç saat için giydiği gelinlikler, imalatçılar tarafından günlerce çalışılarak hazırlanıyor. Model ve kumaş kalitesine göre fiyatlarının değişim gösterdiği gelinlikler kişinin ölçülerine göre en ince ayrıntısına kadar tasarlanarak yaklaşık iki ayda hazırlanıyor.
Düğün sezonunun açılmasıyla birlikte gelinlikçilerde yoğunluk yaşanıyor. Her zevke göre özel hazırlanan gelinliklerin tasarımından, dikimine, kesiminden, ütüsüne kadar birçok ustanın elinden geçiyor. Kontrolü yapıldıktan sonra hazır hale gelen gelinlikler adaylar tarafından yapılan provaların ardından düğünlerde kullanılmaya hazır hale getiriliyor.
'15 AYRI ÇALIŞMADAN GEÇİYOR'
Gelinlik yapımının 15 ayrı işlemden geçtiğini belirten, moda tasarımcısı Çağnur Karuserci, "15 ayrı çalışmadan geçen gelinlik çizim ve hayalden başlar. Daha sonra kesim aşamasına geçilir. İlk önce ürünün modelini çıkarıyoruz. Ürün tamamsa, seri üretim aşamasına geçiyoruz. Genel olarak, seri üretim aşamasında öncelikle kesim yapılıyor. Daha sonra tele yapıştırmamızı ardından ütü, dikim, süsleme işlemlerini yaparak, son dikimleri gerçekleştirip iki defa kalite kontrolden geçiriliyor. Ürünü tamamladıktan sonra müşterilerimizi çağırıyoruz. Gelin adaylarına birkaç prova yaptırdıktan sonra ürünü teslim ediyoruz"" diye konuştu.
'İKİ AYDA HAZIRLANIYOR, BİRKAÇ SAAT GİYİLİYOR'
Gelinlik fiyatlarının çok değişken olduğunu ifade eden Karusenci, "Gelinlik fiyatları değişkenlik gösteriyor. Her bütçeye uygun gelinlikler bulunabiliyor. Genel ortalamayı alırsak, 4 bin, 4 bin 500 lira aralığında satış yapılıyor. Kampanyalı ürünlerle bin liradan başlıyor, 15-20 bin liraya kadar çıkabiliyor. Biz 80 kişilik ekibimizle çalışıyoruz. Burada bir günde de gelinlik üretebiliriz. Genel aşamalara bakarsak bir gelinliğin yapımı 2 ayı buluyor. Emek vererek hazırladığımız gelinlikler düğünlerde ise 3-4 saat giyiliyor. Bu aşamada en mutlu olduğumuz an oluyor" dedi.

- Gaziantep
Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 01:09 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Limon yüklü TIR bariyerlere çarpıp devrildi, ortalık savaş alanına döndü! 3 ölü ANAR'dan "yeni parti" açıklaması: Seçmenin yüzde 50'si parti değiştirme potansiyeline sahip Ertuğrul Gazi Türbesi'ne giden Devlet Bahçeli "Saygı Nöbeti"nde Şarkıcı Altay'ın uçağı rötar yapınca ekip havalimanını coşturdu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.7.2019 16:31:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Birkaç saat giyilen gelinlikler için iki ay emek veriliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]