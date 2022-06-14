Birkaç saat önce tanışıp sohbet ettiği kişiyi 5 yerinden bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika
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Birkaç saat önce tanışıp sohbet ettiği kişiyi 5 yerinden bıçaklayarak öldürdü

14.06.2022 17:59
Birkaç saat önce tanışıp sohbet ettiği kişiyi 5 yerinden bıçaklayarak öldürdü

Antalya'da 36 yaşındaki kişi, birkaç saat önce tanışıp sohbet etmeye başladığı kişiyle kavga etmeye başladı. Kavganın büyümesi sonrası şahıs sohbet ettiği adamı vücudunun 5 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Gözaltına alınan şahıs, jandarmadaki işlemleri esnasında görevlilere sık sık "Öldü mü?" diye sordu.

Serik'e bağlı Gebiz Mahallesi'nde birlikte sohbet eden 5 kişiden Sinan C. ile Hasan Bulut, bir süre sonra küfürleşerek kavga etti. Sinan C.'nin bıçakla saldırdığı Bulut, boğazı ile vücudunun çeşitli yerlerinden 5 bıçak darbesi aldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Bulut'u Serik Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hasan Bulut, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri de Sinan C.'yi gözaltına aldı.

BİRKAÇ SAAT ÖNCE TANIŞMIŞLAR

Sinan C. ile Hasan Bulut'un ortak arkadaşların sohbeti sırasında, olaydan birkaç saat önce tanıştığı belirtildi.

GÖREVLİLERE SIK SIK "ÖLDÜ MÜ?" DİYE SORDU

İfadesi alınan Sinan C.'nin, görevlilere sık sık "Öldü mü?" diye sorduğu öğrenildi. Sinan C., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hasan Bulut
Birkaç saat önce tanışıp sohbet ettiği kişiyi 5 yerinden bıçaklayarak öldürdü
Birkaç saat önce tanışıp sohbet ettiği kişiyi 5 yerinden bıçaklayarak öldürdü
Birkaç saat önce tanışıp sohbet ettiği kişiyi 5 yerinden bıçaklayarak öldürdü
YORUMLAR
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Kaynak: DHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Birkaç saat önce tanışıp sohbet ettiği kişiyi 5 yerinden bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Birkaç saat önce tanışıp sohbet ettiği kişiyi 5 yerinden bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika
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