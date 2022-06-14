Birkaç saat önce tanışıp sohbet ettiği kişiyi 5 yerinden bıçaklayarak öldürdü

Serik'e bağlı Gebiz Mahallesi'nde birlikte sohbet eden 5 kişiden Sinan C. ile Hasan Bulut, bir süre sonra küfürleşerek kavga etti. Sinan C.'nin bıçakla saldırdığı Bulut, boğazı ile vücudunun çeşitli yerlerinden 5 bıçak darbesi aldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Bulut'u Serik Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hasan Bulut, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri de Sinan C.'yi gözaltına aldı.

BİRKAÇ SAAT ÖNCE TANIŞMIŞLAR

Sinan C. ile Hasan Bulut'un ortak arkadaşların sohbeti sırasında, olaydan birkaç saat önce tanıştığı belirtildi.

GÖREVLİLERE SIK SIK "ÖLDÜ MÜ?" DİYE SORDU

İfadesi alınan Sinan C.'nin, görevlilere sık sık "Öldü mü?" diye sorduğu öğrenildi. Sinan C., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.