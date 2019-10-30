Son Dakika Haberleri: Birkan Batuk ameliyat edilecek!
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Birkan Batuk ameliyat edilecek!

1 saat önce

Beşiktaş Sompo Sigorta Erkek Basketbol Takımı oyuncusu Birkan Batuk'un, ameliyat edileceği duyuruldu.

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Beşiktaş Sompo Sigorta Erkek Basketbol Takımı oyuncusu Birkan Batuk'un, ameliyat edileceği duyuruldu.


Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde dün Almanya temsilcisi Telekom Baskets Bonn'la deplasmanda oynanan maçta sakatlanan Birkan Batuk'un sol el bileğinde, radius parçalı uç kırığı ve ulna distal uç kırığı tespit edildiği belirtildi.


Bugün İstanbul'a dönecek siyah-beyazlı oyuncunun, Prof. Dr. Ufuk Nalbantoğlu tarafından ameliyat edileceği aktarıldı.


Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:07 
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