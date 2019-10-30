Birkan Batuk ameliyat edilecek!
1 saat önce
Beşiktaş Sompo Sigorta Erkek Basketbol Takımı oyuncusu Birkan Batuk'un, ameliyat edileceği duyuruldu.
Beşiktaş Sompo Sigorta Erkek Basketbol Takımı oyuncusu Birkan Batuk'un, ameliyat edileceği duyuruldu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde dün Almanya temsilcisi Telekom Baskets Bonn'la deplasmanda oynanan maçta sakatlanan Birkan Batuk'un sol el bileğinde, radius parçalı uç kırığı ve ulna distal uç kırığı tespit edildiği belirtildi.
Bugün İstanbul'a dönecek siyah-beyazlı oyuncunun, Prof. Dr. Ufuk Nalbantoğlu tarafından ameliyat edileceği aktarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:07
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Galatasaray'ın oranı yükseldi Model Elif Çelik, Galatasaraylı futbolcularla eğlendiği gece hakkında konuştu Derbide oğlu ameliyat olduğu için forma giymeyen Donk'un dansözlerle görüntüsü çok konuşuldu Çin'de Talisca tartışması: Belki burada olmak istemiyordur