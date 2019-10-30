Birkan Batuk ameliyat edilecek!

Bugün İstanbul 'a dönecek siyah-beyazlı oyuncunun, Prof. Dr. Ufuk Nalbantoğlu tarafından ameliyat edileceği aktarıldı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde dün Almanya temsilcisi Telekom Baskets Bonn'la deplasmanda oynanan maçta sakatlanan Birkan Batuk'un sol el bileğinde, radius parçalı uç kırığı ve ulna distal uç kırığı tespit edildiği belirtildi.

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