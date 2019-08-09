Son Dakika Haberleri: Birkan Batuk, Beşiktaş yolcusu! | Transfer haberleri...
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Birkan Batuk, Beşiktaş yolcusu! | Transfer haberleri...

1 saat önce

Kaf-Kaf'ta geçen sezon içinde Anadolu Efes'ten yuvaya dönen Birkan'ın siyah-beyazlılarla büyük ölçüde anlaştığı öğrenildi.

Birkan Batuk, Beşiktaş yolcusu! | Transfer haberleri..., System.String[]
Kaf-Kaf'ta geçen sezon içinde Anadolu Efes'ten yuvaya dönen Birkan'ın siyah-beyazlılarla büyük ölçüde anlaştığı öğrenildi.

Yeşil-kırmızılıların altyapısında forma giyerek geçen hafta Yunanistan'daki FIBA U18 Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalyayı boynuna takan 16 yaşındaki Nijerya asıllı Türk pivot Adem Bona ise İtalya'da başlayan U16 Avrupa Şampiyonası'nda da ay-yıldızlı ekibimizde boy gösterecek.

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Anadolu Efes, Yunanistan, Avrupa, İtalya, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 03:09 
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