Birkan Batuk, Beşiktaş yolcusu! | Transfer haberleri...
1 saat önce
Kaf-Kaf'ta geçen sezon içinde Anadolu Efes'ten yuvaya dönen Birkan'ın siyah-beyazlılarla büyük ölçüde anlaştığı öğrenildi.
Kaf-Kaf'ta geçen sezon içinde Anadolu Efes
'ten yuvaya dönen Birkan'ın siyah-beyazlılarla büyük ölçüde anlaştığı öğrenildi.
Yeşil-kırmızılıların altyapısında forma giyerek geçen hafta Yunanistan
'daki FIBA U18 Avrupa
Şampiyonası'nda gümüş madalyayı boynuna takan 16 yaşındaki Nijerya
asıllı Türk pivot Adem Bona ise İtalya
'da başlayan U16 Avrupa Şampiyonası'nda da ay-yıldızlı ekibimizde boy gösterecek.
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Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 03:09
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