Birkan Batuk Pınar Karşıyaka'da
1 saat önce
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, Anadolu Efes'te forma giyen milli basketbolcu Birkan Batuk'u sezon sonuna kadar kiraladı.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka
, Anadolu Efes
'te forma giyen milli basketbolcu Birkan Batuk
'u sezon sonuna kadar kiraladı.
Son olarak Anadolu Efes forması giyen milli basketbolcu Birkan Batuk, Pınar Karşıyaka'ya kiralandı. Pınar Karşıyaka, daha önce 2009-2012 yılları arasında da kırmızı-yeşilli formayı giyen Birkan Batuk'un sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 04:41 Kaynak: İHA
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