Birkan Sokullu aileye girdi! - Son Dakika
Son Dakika Magazin Birkan Sokullu aileye girdi! - Son Dakika Magazin

Birkan Sokullu aileye girdi!

1 saat önce

Oyuncu Birkan Sokullu, Serkan Keskin ve Meriç Aral ile önceki akşam Arnavutköy'deki Kavanoz adlı mekandaydı. Sokullu, yeni aşkı Eda Gürkaynak hakkında ilk kez konuştu

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Akşam saatlerinde mekana gelen Birkan Sokullu, Serkan Keskin ve Meriç Aral tam 6 saat aynı mekanda kaldı. Gece 03: 00'te mekandan ayrılan oyunculardan Birkan Sokullu, ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet etti.

'Gizlediğimiz bir durum yok'

6 aydır cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Sinem-Kemal Gürkaynak çiftinin kızları Eda Gürkaynak ile aşk yaşayan Birkan Sokullu, muhabirlerin ilişkisini sorması üzerine, "Kendisi benim kız arkadaşımdır. Daha önce bizi görmememizin nedeni kendisi ABD'de yaşıyordu. Gizlediğimiz bir durum yok" dedi.& ;

'Ailesiyle tanıştım'

Muhabirlerin, "Ailesi ile tanıştınız mı?" sorusuna oyuncu, "Ailesiyle tabii ki tanıştım. Güzel bir ilişkimiz var. Her şey yolunda gidiyor" diyerek cevap verdi.

Birkan Sokullu, Serkan Keskin, Meriç Aral, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 01:41 
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