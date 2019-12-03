Son Dakika Haberleri: Birkan Sokullu: Kendi konfor alanımdan çıktım
Son Dakika Magazin Birkan Sokullu: Kendi konfor alanımdan çıktım - Son Dakika Magazin

Birkan Sokullu: Kendi konfor alanımdan çıktım

6 saat önce

Birkan Sokullu; "Ülkemizde çok fazla karşılaşmadığımız bir tür filmi Güzelliğin Portresi. Hem izleyici olarak hem de bir oyuncu olarak içinde bulunmaktan mutlu olduğum bir proje oldu.

Birkan Sokullu: Kendi konfor alanımdan çıktım, System.String[]

Birkan Sokullu; "Ülkemizde çok fazla karşılaşmadığımız bir tür filmi Güzelliğin Portresi. Hem izleyici olarak hem de bir oyuncu olarak içinde bulunmaktan mutlu olduğum bir proje oldu. Kendi konfor alanımdan çıktım, yeni ve farklı bir çalışma deneyimledim" diyor.


BKM ve CJ Entertainment'ın ortak yapımcılığında çekilen film 13 Aralık'ta vizyona girecek.

Birkan Sokullu, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 06:13 
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