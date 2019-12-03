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Birkan Sokullu: Kendi konfor alanımdan çıktım
6 saat önce
Birkan Sokullu; "Ülkemizde çok fazla karşılaşmadığımız bir tür filmi Güzelliğin Portresi. Hem izleyici olarak hem de bir oyuncu olarak içinde bulunmaktan mutlu olduğum bir proje oldu.
Birkan Sokullu; "Ülkemizde çok fazla karşılaşmadığımız bir tür filmi Güzelliğin Portresi. Hem izleyici olarak hem de bir oyuncu olarak içinde bulunmaktan mutlu olduğum bir proje oldu. Kendi konfor alanımdan çıktım, yeni ve farklı bir çalışma deneyimledim" diyor.
BKM ve CJ Entertainment'ın ortak yapımcılığında çekilen film 13 Aralık'ta vizyona girecek.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 06:13
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