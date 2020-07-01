Birkleyn Mağaraları tatile çıkamayanların uğrak mekanı oldu - Son Dakika

Birkleyn Mağaraları tatile çıkamayanların uğrak mekanı oldu

Korona virüs nedeniyle tatile çıkamayan Diyarbakırlılar Lice ilçesinde bulunan ve eski dönemlerde yerleşim yeri olarak kullanılan Birkleyn Mağaralarına akın etti.

Korona virüs nedeniyle tatile çıkamayan Diyarbakırlılar Lice ilçesinde bulunan ve eski dönemlerde yerleşim yeri olarak kullanılan Birkleyn Mağaralarına akın etti. Bölgenin terörden temizlenmesini fırsat bilen vatandaşlar soluğu mağaraların içinden gelen berrak sularda aldı.

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Bir dönem terör olaylarının en yoğun yaşandığı yerlerin başından gelen Diyarbakır'ın Lice ilçesi Bingöl yolu üzerinde bulunan Birkleyn Mağaraları, terörden temizlenerek huzur ortamı sağlanarak vatandaşların uğrak yeri haline geldi. Korona virüsü nedeniyle tatile çıkamayan çevredeki vatandaşlar huzur ortamıyla birlikte tarihi Birkleyn Mağaralarına akın etti. Doğal güzelliğiyle büyük ilgi gören mağara piknikçi ve doğa yürüyüşçülerinin uğrak mekanı haline geldi. Birkleyn Mağaralarına gelen vatandaşlar, mağaradan çıkan buz gibi suya atlayarak yüzmenin tadını çıkardı. Bölgeye gelen vatandaşlar, tarihi Birkleyn Mağaralarının çevre düzenlemesi yapılarak turizme kazandırılmasını istiyor.

"BURASI EGE KANYONU DEĞİL DOĞU'NUN KANYONU"

Korona virüsten dolayı tatile çıkamayan Halit Zambak, yüzmek için Birkleyn Mağaralarına geldiklerini söyledi. Zambak, "Korona virüsten dolayı dışarı çıkamıyorduk, vaka sayısı azalınca bizim gençlerle büyük mağaraya geldik, dışarı çıkalım dedik. Yüzmeye geldik, kurtlarımızı dökelim dedik, Birkleyn çok güzel bir yer, Paris'ten de güzel. Doğunun en meşhur ve en güzel yeri, taşları, dağları çok güzel bir yer ve harika bir yer. Su mağaradan gelmekte çok temiz bir su. İnsanlar buraya gelip buz gibi suda yüzüyor. Devletin bakım yapması lazım, güzel bir piknik alanı yapılabilir turistlerde gelebilir. Burası Ege kanyonu değil Doğu'nun kanyonu" dedi.

"GÜNEYDOĞU'NUN CENNETİ"

Korona virüsten dolayı tek gidebilecekleri yerin Birkleyn Mağaraları olduğunu belirten Çavuş Konur da bölgenin cennetten bir köşe olduğunu söyledi. Konur, "Birkleyn eski bir çay, Güneydoğu'nun cenneti. Havalar güzelleşti, korona virüsten dolayı tek gidebileceğimiz yer burasıydı, çocuklarla birlikte dinlenmeye geldik. Yetkililere çağrım buraya sahip çıkmaları, burayı turizme açması" diye konuştu.

Antik çağda yerleşim yeri olduğu belirtilen Birkleyn Mağaralarında yapılan ön kazı incelemelerinde elde edilen kalıntıların ışığında, bölgenin MÖ 6000 yılından itibaren kullanıldığı ifade edildi. Birkleyn Mağaralarında birbirine paralel kayalıkların içinde beş mağara yer alıyor. Dicle Nehrinin doğu kolu olan Dibni Çayı, mağaraların birinden girip diğerinden çıkıyor. Buraya aynı zamanda Dicle tüneli adı da verilirken ve nehrin doğduğu yer olduğu değerlendirilen alanda, Asur krallarının kitabe ve kabartmaları da yer alıyor. Makedonya Kralı Büyük İskender'in, Pers seferine giderken 15 bin kişilik ordusuyla burada konakladığı belirtildi.

(İHA)

Koronavirüs, Diyarbakır, Lice, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 10:22 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Birkleyn Mağaraları tatile çıkamayanların uğrak mekanı oldu - Son Dakika

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