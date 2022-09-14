Birleşik Arap Emirlikleri 6 yıl sonra Tahran'a büyükelçi atadı - Son Dakika
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Birleşik Arap Emirlikleri 6 yıl sonra Tahran'a büyükelçi atadı

14.09.2022 12:26
Birleşik Arap Emirlikleri 6 yıl sonra Tahran'a büyükelçi atadı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 2016'da büyükelçisini çekerek diplomatik ilişkilerinin seviyesini düşürdüğü İran'a yeniden büyükelçi atadı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 2016'da büyükelçisini çekerek diplomatik ilişkilerinin seviyesini düşürdüğü İran'a yeniden büyükelçi atadı.

BAE'nin Tahran Büyükelçisi iken 2016'da ülkesine geri çağrılan Seyf Muhammed Ubeyd ez-Zeabi yaklaşık 6 yıl aranın ardından eski görevine devam etmek üzere İran'a geldi.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, BAE Büyükelçisi Zeabi, başkent Tahran'da Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile görüştü.

Görüşmede Abdullahiyan, İran'ın BAE dahil tüm komşularıyla ilişkilerini ilerletmeyi önemsediğini belirtti.

Bölgede istikrarın sağlanması için bölge ülkelerinin iş birliği yapması gerektiğini kaydeden Abdullahiyan, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi kapsamında mevcut kapasitelerin kullanılması, Yüksek İşbirliği Komisyonu kurulması ve konsolosluk ilişkilerinin düzenlenmesinin önemini vurguladı.

BAE'nin Tahran Büyükelçisi Zeabi de iki ülkenin ekonomik ve ticari kapasitelerini "ikili ilişkilerin geliştirilmesinde önemli bir faktör" olarak değerlendirdi.

Ne olmuştu?

Suudi Arabistan'da 2 Ocak 2016'da aralarında Şii din adamı Nimr el-Nimr'in de bulunduğu 47 kişi "terör" suçlamasıyla idam edilmişti. İdamlara tepki gösteren İranlı yetkililerin yaptığı açıklamaların ardından Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçiliği ve Meşhed kentindeki konsolosluk binaları İranlı göstericiler tarafından ateşe verilmişti

Bunun üzerine Suudi Arabistan, Bahreyn, Kuveyt ve Sudan İran'la diplomatik ilişkilerini kesmiş, BAE ise ilişkilerini maslahatgüzar seviyesine indirerek Tahran Büyükelçisi olarak görev yapan Seyf Muhammed Ubeyd ez-Zeabi'yi ülkesine geri çağırmıştı.

BAE Dışişleri Bakanlığından 21 Ağustos'ta yapılan açıklamada, gelecek günlerde Büyükelçi Seyf Muhammed ez-Zeabi'nin Tahran'a döneceği bildirilmişti.

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Kaynak: AA

Birleşik Arap Emirlikleri, Tahran, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Birleşik Arap Emirlikleri 6 yıl sonra Tahran'a büyükelçi atadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Birleşik Arap Emirlikleri 6 yıl sonra Tahran'a büyükelçi atadı - Son Dakika
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